Luciano Bushatsky Andrade de Alencar: ZPEs: o novo passaporte do Brasil para a economia digital
Com a inclusão de data centers e empresas de serviços, o país começa a competir por investimentos bilionários em tecnologia e infraestrutura.
Durante décadas, o Brasil observou o comércio exterior sob um viés predominantemente industrial. As Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), criadas para estimular a competitividade e as exportações, refletiam esse modelo. No entanto, vivemos uma era em que os maiores ativos do mundo já não são apenas commodities, mas também dados.
É nesse contexto que a Resolução nº 95/2025 do Conselho Nacional das ZPEs (CZPE) representa um divisor de águas: pela primeira vez, o regime se abre a empresas de serviços e data centers, inserindo o Brasil de forma estratégica no mapa da economia digital.
Trata-se de uma mudança estrutural. Até agora, os benefícios das ZPEs — como suspensão de tributos, simplificação logística e incentivos à exportação — eram restritos a indústrias que produziam bens físicos.
Agora, passam a alcançar companhias que exportam inteligência: consultorias, desenvolvedoras de software, plataformas digitais e empresas de tecnologia. Na prática, isso se traduz em redução de custos, aumento da competitividade e estímulo à internacionalização de serviços, um movimento essencial para reposicionar o país diante das transformações da economia global.
O avanço mais simbólico, porém, está na inclusão dos data centers. Essas estruturas são a espinha dorsal da sociedade digital — armazenam, processam e distribuem informações que movem o mundo: da nuvem à inteligência artificial, do streaming ao sistema financeiro. Ao permitir sua instalação dentro das ZPEs, o Brasil finalmente sinaliza disposição em disputar investimentos antes direcionados a países com políticas fiscais mais agressivas, como Chile, México e Colômbia.
A decisão não é apenas técnica, é estratégica. A atração de data centers demanda altos investimentos em infraestrutura, energia e tecnologia, e cada instalação movimenta cadeias inteiras de valor, gerando empregos qualificados e desenvolvimento regional. Somando-se a isso o Redata, medida provisória que reduz a carga tributária sobre equipamentos de 52% para 18%, o resultado é um ambiente competitivo, previsível e com alto potencial de retorno.
O impacto vai muito além das fronteiras fiscais. Polos de inovação como o Porto Digital (Recife), o Tecnopuc (Porto Alegre), o Parque Tecnológico de Campinas e o San Pedro Valley (Belo Horizonte) poderão se beneficiar diretamente, fortalecendo o elo entre inovação, exportação e desenvolvimento local. A exigência de que novos projetos gerem empregos e resultados socioeconômicos nas regiões onde se instalam representa o ponto de equilíbrio entre incentivo e responsabilidade.
Estamos, portanto, diante de um novo ciclo de desenvolvimento. A combinação entre energia limpa abundante, infraestrutura tecnológica, segurança jurídica e incentivos modernos cria as condições ideais para transformar o Brasil em um hub digital global. Se o país conseguir alinhar o novo marco das ZPEs à desoneração prevista no Redata, terá condições de atrair multinacionais, impulsionar startups e consolidar uma economia de serviços capaz de competir em escala internacional.
Serão os dados o petróleo deste século? Aquele que os hospedar, processar e proteger terá o poder de moldar o futuro. Com a Resolução 95, o Brasil passa a apostar, de forma firme e inédita, na tecnologia como um de seus grandes ativos geradores de riqueza.
Luciano Bushatsky Alencar , advogado, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e membro do Grupo de Importação da mesma instituição._