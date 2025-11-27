Previsão do tempo: Quinta-feira (27) segue com tempo firme em Pernambuco e alerta de baixa umidade no Sertão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apac e Inmet apontam quinta marcada por sol forte e ar seco no interior, enquanto o litoral registra calor e umidade elevada ao longo do dia

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica que todas as regiões de Pernambuco terão mais um dia sem previsão de chuva.

O tempo permanece estável da Mata Norte ao Sertão, com predomínio de sol e pouca variação ao longo do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém ativo o aviso de Perigo Potencial para baixa umidade no Sertão e no Sertão do São Francisco.

Os índices devem cair de forma mais intensa durante a tarde, período em que o aquecimento é maior e a sensação de secura aumenta.

Temperaturas durante o dia

As temperaturas avançam em direção ao calor já no início da manhã. Em Petrolina, os valores variam de 23 a 37 graus. Serra Talhada chega a 39 graus, após mínima de 20.

No Agreste, Caruaru registra entre 18 e 32 graus. No litoral, Recife alcança 31 graus, após amanhecer com 24, enquanto Vitória de Santo Antão fica entre 22 e 31 graus. Carpina apresenta variação de 24 a 31 graus, com umidade elevada no início do dia.

O cenário geral desta quinta mantém o padrão de sol forte, ausência de chuva e destaque para o calor intenso no interior, enquanto o litoral segue mais úmido, mas igualmente quente.

