Pernambuco inicia processo de matrícula da rede estadual para 2026; veja como se cadastrar

Serão ofertadas 174.675 vagas para estudantes novatos, das quais 114.392 já foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais

O processo de matrícula e cadastro englobando todas as etapas internas e externas para o ano levio de 2026 da rede estadual de Pernambuco foi iniciado nesta quarta-feira (26).

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 26 de dezembro pelo site www.matricularapida.pe.gov.br, para vagas nos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O sistema estará disponível a partir das 7h e contará com a tela de geolocalização, que permitirá aos pais ou responsáveis selecionar a unidade escolar mais próxima da residência do estudante. Para aqueles que não possuem acesso à internet, a Secretaria de Educação do Estado (SEE) informou que serão disponobilizados laboratórios de informática com acesso à rede em mais de 300 escolas.

Como fazer o cadastro

Ao iniciar o processo de cadastro, faz-se indispensável que todas as informações sejam preenchidas pelos pais ou responsáveis, ou, no caso de estudantes maiores de 18 anos, pelo próprio aluno. Será necessário o fornecimento de dados, como nome completo, data de nascimento, endereço, escola de origem, nome do responsável e telefone para contato, além do número do CPF.

Ao término do preenchimento, será emitido um protocolo de confirmação, o qual deverá ser anotado ou impresso para apresentação no ato de efetivação da matrícula. Ademais, os estudantes que desejarem realizar alteração de cadastro para outra escola no Matrícula Rápida, poderão efetuar tal alteração ao longo do período de matrícula (até o dia 26 de dezembro), acessando o campo “Consulte sua Inscrição”. Vale ressaltar que a troca somente será processada mediante disponibilidade de vagas.

Efetivação da matrícula

Entre os dias 05 e 16 de janeiro, ocorre a etapa de efetivação do cadastro, que deverá ser realizada presencialmente nas unidades escolares.

Para a confirmação da matrícula dos estudantes, os pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos: número de inscrição referente ao Cadastro 2026, cópia da certidão de nascimento, histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada, CPF, comprovante de residência contendo o CEP, cópia da carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH, além de uma foto recente no formato 3x4.

Em janeiro de 2026, as vagas não confirmadas retornarão ao sistema de cadastro (www.matricularapida.pe.gov.br) para uma segunda oportunidade de inscrição, disponível entre os dias 21 e 25.

Vagas para o ano letivo de 2026

Segundo a SEE, a rede possui 1081 escolas distribuídas em todos os municípios de Pernambuco e atende cerca de 500 mil estudantes.

Para 2026, serão ofertadas 174.675 vagas para estudantes novatos, das quais 114.392 já foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais em processo realizado ao longo do segundo semestre.

Portanto, nesta etapa estão sendo ofertadas 60.283 vagas, sendo 8.291 distribuídas no Recife, 11.874 nos demais municípios da Região Metropolitana e 40.118 no interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Do total de vagas disponíveis para 2026, 16.958 são para o ensino fundamental anos finais e 43.325 para o ensino médio. Está inclusa nestas vagas a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste conjunto de vagas para o próximo ano, estão sendo disponibilizadas 29.487 para as Escolas em Tempo Integral, sendo 8.932 nas unidades concentradas em Recife e Região Metropolitana e 20.555 no interior

As matrículas de cerca de 336 mil estudantes da Rede Estadual foram asseguradas automaticamente para o ano seguinte de sua trajetória escolar, por meio do Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

É importante ressaltar que as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não integram este processo, pois o ingresso nessas unidades ocorre por meio de inscrição e processo seletivo. Para mais informações, a Central de Atendimento, estará em funcionamento de segunda a sábado, das 7h às 19h, pelo número 0800 286 0086.

Confira o cronograma de matrículas

Cadastro Escolar: de 26 novembro a 26 de dezembro

Efetivação da Matrícula: de 05 a 16 de janeiro

Cadastro nas vagas não ocupadas e não efetivadas (2ª fase): de 21 a 25 de janeiro

Efetivação dos novos cadastros (2º fase): de 26 a 28 de janeiro

*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE