Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Calor volta a ganhar força no interior e mantém tempo seco em Pernambuco

Com dados da Apac e do Inmet, quarta-feira tem tempo firme em todas as regiões do estado e alerta de baixa umidade no Sertão. Confira

Por JC Publicado em 26/11/2025 às 6:53
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Pernambuco tem uma quarta-feira (26) de tempo firme e temperaturas elevadas, principalmente no interior, enquanto o Sertão segue com níveis críticos de umidade. 

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica ausência de chuva em todas as regiões do estado. Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul, Agreste e Sertão permanecem com previsão de céu aberto e sem registro de precipitações ao longo do dia.

Temperaturas por Pernambuco

As temperaturas seguem elevadas no interior, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Petrolina, oscilam entre 23 e 37 graus, com tendência de alta. Em Serra Talhada, variam de 21 a 39 graus e a umidade chega a 20 por cento nas horas mais quentes. Caruaru registra mínima de 18 e máxima de 32 graus.

No litoral, Recife marca entre 24 e 30 graus, com umidade chegando a 85 por cento pela manhã. Vitória de Santo Antão fica entre 22 e 30 graus e Carpina apresenta variação de 22 a 31 graus, com redução ligeira da máxima.

Estado de alerta

O Inmet mantém alerta de Perigo Potencial para baixa umidade em áreas do Sertão. Os avisos destacam risco moderado para a saúde devido ar seco, sobretudo no período da tarde, quando os índices ficam mais baixos.

