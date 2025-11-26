Três são detidos por suspeita de homicídio culposo em incêndio de Hong Kong

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Incêndio devastou um complexo residencial e matou pelo menos 36 pessoas - um bombeiro que ajudava no resgate. Outras 279 estão desaparecidas

As autoridades de Hong Kong detiveram três homens suspeitos de homicídio culposo no incêndio que devastou um complexo residencial e matou pelo menos 36 pessoas. Segundo a AFP, a polícia anunciou as detenções em um comunicado de apenas uma frase e prometeu realizar uma coletiva de imprensa.

Outras 279 estão desaparecidas. Entre as vítimas fatais está um bombeiro que atuava no resgate. "Por enquanto, o fogo provocou a morte de 36 pessoas e há 279 desaparecidos", declarou John Lee, chefe do Executivo local. Ele ainda afirmou que 29 pessoas seguem hospitalizadas e sete se encontram em estado crítico.

O fogo se alastrou por andaimes de bambu instalados ao redor da parte externa do prédio. Vídeos mostram o fogo intenso no local. O incêndio teve início no meio da tarde desta quarta-feira, 26 (horário local), e foi classificado como "de alta gravidade" pelos bombeiros.

Tai Po é uma área suburbana na parte norte de Hong Kong, nos Novos Territórios e perto da fronteira com a cidade de Shenzhen, na China continental.

Fogo começou em andaime

A causa do incêndio ainda não foi determinada. As autoridades informaram que o fogo começou no andaime externo de um dos prédios.

Os bombeiros mobilizaram 128 caminhões de bombeiros e 57 ambulâncias para o local. Lo Hiu-fung, membro do Conselho Distrital de Taipo, disse à emissora local TVB na manhã desta quarta-feira que a maioria dos moradores presos no incêndio eram idosos.

Lo Hiu-fung, membro do Conselho Distrital de Taipo, disse à emissora local TVB na quarta-feira que a maioria dos moradores presos no incêndio eram idosos. Autoridades distritais em Tai Po abriram abrigos temporários para as pessoas que ficaram desabrigadas pelo incêndio.

"Desisti de pensar na minha propriedade", disse à TVB um morador que se identificou apenas pelo sobrenome, Wu. "Ver tudo queimar daquele jeito foi realmente frustrante."

Os andaimes de bambu são uma visão comum em Hong Kong em projetos de construção e reforma de edifícios, embora o governo tenha afirmado no início deste ano que começaria a eliminá-los gradualmente de projetos públicos devido a preocupações com a segurança.