Mundo | Notícia

Incêndio atinge complexo residencial em Hong Kong e deixa ao menos quatro mortos

Fogo começou na manhã desta quarta (26) e atingiu várias torres de um conjunto habitacional em Tai Po, deixando mortos e feridos

Por Eduardo Scofi Publicado em 26/11/2025 às 10:44 | Atualizado em 26/11/2025 às 10:53
Ao menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas
Ao menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas - CHAN LONG HEI/ASSOCIATED PRESS/Estadão Conteúdo

Um incêndio atingiu, nesta quarta-feira 26, um conjunto de prédios residenciais no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong, deixando ao menos quatro mortos e três feridos. Moradores seguem presos dentro das torres, segundo autoridades e ex-conselheiros distritais.

O fogo, de grandes proporções, se espalhou por oito blocos do Wang Fuk Court, complexo que reúne cerca de duas mil unidades habitacionais.

Os edifícios têm 31 andares e parte deles estava coberta por andaimes de bambu no momento do incidente. As causas do incêndio ainda não foram determinadas.

A emissora pública RTHK informou que várias pessoas permanecem dentro dos prédios e que duas delas estão em estado crítico por causa das queimaduras sofridas. Entre as vítimas estão idosos, bebês e animais de estimação.

Bombeiros feridos durante a operação

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para acessar os andares afetados, mas ainda não há estimativa de quantos moradores seguem presos ou sob escombros.

Outros profissionais envolvidos no resgate também ficaram feridos durante o combate às chamas. Entre as vítimas está um bombeiro que atuava na operação.

Testemunhas relataram que dezenas de veículos de emergência cercaram o complexo enquanto a fumaça cinza tomava conta da área. Moradores e pedestres acompanharam a movimentação à distância.

Equipes seguem no local

Um contingente de mais de mil agentes, entre bombeiros e policiais, participa da operação no local. No suporte às ações, 120 viaturas do Corpo de Bombeiros e 50 ambulâncias também foram mobilizadas.

O incêndio provocou o fechamento de um trecho da estrada Tai Po, uma das principais rotas da região. Com isso, linhas de ônibus precisaram ser desviadas para evitar congestionamentos.

As equipes permanecem no local para controlar o fogo e concluir a retirada dos moradores que ainda estão dentro das torres.

