EUA e Ucrânia citam 'progressos significativos' em negociação de paz com a Rússia

Negociadores dizem que houve avanços após proposta apoiada por Rússia e EUA ser alterada para atender preocupações de Kiev e da Europa.

*Com informações do Estadão Conteúdo e agências internacionais

Negociadores reunidos em Genebra, na Suíça, relataram avanços nas discussões sobre o fim da guerra na Ucrânia nesta segunda-feira (24). O debate gira em torno de um plano de 28 pontos apoiado inicialmente pela Rússia e pelos Estados Unidos, que precisou ser "desidratado" (alterado) para atender a demandas de Kiev e de aliados europeus.

Apesar das mudanças propostas após reuniões de emergência entre enviados americanos e ucranianos, Moscou ainda não endossou a nova versão do texto.

As discussões buscam resolver o impasse sobre a versão preliminar da proposta, considerada por muitos ucranianos como excessivamente favorável à Rússia.

Em comunicado conjunto divulgado na madrugada, a Casa Branca e a presidência da Ucrânia afirmaram que "progressos significativos" foram feitos em direção ao alinhamento de posições, resultando em uma versão "atualizada e refinada" do acordo.

Questão territorial e reação de Moscou

Oleksandr Bevz, assessor do presidente da Ucrânia, participou das negociações e afirmou que quase todos os pontos foram discutidos. No entanto, ele ressaltou que a questão territorial permanece sem solução e "só pode ser decidida em nível de chefe de Estado".

O presidente Donald Trump tem pressionado para que a Ucrânia aceite um acordo até o Dia de Ação de Graças, feriado americano celebrado nesta semana. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, expressou otimismo, afirmando que os entraves não eram "insuperáveis".

Do outro lado, o Kremlin adotou cautela. O porta-voz Dmitri Peskov disse a jornalistas que a Rússia ainda não recebeu "oficialmente" nenhuma informação sobre o resultado das discussões em Genebra e que não há planos para conversas com autoridades americanas nesta semana.

