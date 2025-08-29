Macron chama Putin de 'predador' e pressiona por acordo na Ucrânia
O presidente francês endureceu o tom contra Moscou e também anunciou um encontro com Trump e Merz para discutir o rumo das negociações
O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou suas acusações contra a Rússia, denunciando a "deriva autocrática" e o "imperialismo revisionista" do homólogo Vladimir Putin, o chamando de "ogro" e "predador".
Durante uma coletiva de imprensa em Toulon com o chanceler alemão, Friedrich Merz, Macron afirmou que muitos povos, como georgianos e ucranianos, percebem a ameaça diretamente.
Guerra
Macron também anunciou que ele e Merz se encontrarão com o presidente dos EUA, Donald Trump, neste fim de semana para tratar de questões relacionadas à guerra na Ucrânia.
Segundo ele, os próximos dias são decisivos nas negociações, e "sem um acordo na segunda-feira, Putin terá zombado de Trump".
Paris e Berlim, acrescentou Macron, continuarão exercendo "pressão" por novas sanções contra Moscou. "Estamos prontos para forçar a Rússia a retornar à mesa de negociações" sobre a guerra na Ucrânia, concluiu.