Arquivos de Epstein: Trump indica que vai sancionar lei para revelar documentos
Congresso americano aprovou medida nesta quarta (19); Departamento de Justiça terá prazo de um mês para liberar documentos após a sanção.
Clique aqui e escute a matéria
*Com informações do Estadão Conteúdo
O Congresso dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (19), um projeto de lei que obriga o Departamento de Justiça a tornar públicos os arquivos do caso Jeffrey Epstein. O financista, condenado por crimes sexuais, foi o centro de um escândalo internacional.
Após meses de oposição, o presidente Donald Trump indicou que sancionará o projeto. A partir da assinatura presidencial, o Departamento de Justiça terá um prazo de 30 dias para liberar os chamados "Epstein files".
Transparência e nomes de peso
A medida foi aprovada por ampla maioria na Câmara e no Senado, demonstrando uma ação bipartidária diante da pressão pública. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, cobrou "total transparência" do presidente e afirmou que o partido reagirá a qualquer tentativa de obstrução.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A grande expectativa em torno dos documentos deve-se às conexões de Epstein com figuras de poder global.
Entre os nomes citados no contexto das investigações estão o próprio Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton e Andrew Mountbatten Windsor (o Príncipe Andrew), que chegou a perder seus títulos reais devido ao envolvimento no escândalo.