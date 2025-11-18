Aprovação de Trump cai para 38%, a mais baixa do 2º mandato, segundo pesquisa da Reuters/Ipsos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A pesquisa concluída na segunda-feira (17) ocorre enquanto a influência de Trump sobre o Partido Republicano mostra sinais de enfraquecimento

A aprovação do presidente dos EUA, Donald Trump, caiu para 38%, a mais baixa desde seu retorno ao poder, com os americanos insatisfeitos com sua gestão do alto custo de vida e a investigação sobre o falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira, 18.

A pesquisa de quatro dias, que foi concluída na segunda-feira, 17, ocorre enquanto a influência de Trump sobre o Partido Republicano mostra sinais de enfraquecimento.

A Câmara e o Senado dos EUA aprovaram nesta terça uma medida para forçar a liberação de arquivos do Departamento de Justiça sobre Epstein - uma ação que Trump se opôs por meses. O presidente reverteu sua posição no domingo.

A pesquisa mostrou a aprovação geral de Trump caindo dois pontos porcentuais desde uma pesquisa da Reuters/Ipsos realizada no início de novembro.

Trump começou seu segundo mandato com 47% dos americanos aprovando sua gestão. O declínio de nove pontos desde janeiro deixa sua popularidade geral próxima aos níveis mais baixos vistos durante seu primeiro mandato e também perto das classificações mais fracas obtidas por seu antecessor democrata na Casa Branca, Joe Biden. A aprovação de Biden caiu para 35%, enquanto a popularidade do primeiro mandato de Trump caiu para 33%.

Este ano, o presidente tem sido particularmente perseguido pela ideia de que não está fazendo o suficiente para ajudar as famílias com despesas diárias, uma questão que também atingiu duramente a administração de Biden.

A pesquisa da Reuters/Ipsos, que foi conduzida online, entrevistou 1.017 adultos nos EUA e teve uma margem de erro de cerca de 3 pontos porcentuais.