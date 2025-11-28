Flávio Ricco: Programação do meio de semana é problema para direção do SBT - Emissora tem fase mais positiva aos sábados e domingos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diferentemente de sábado e domingo, houve uma queda importante nos índices de segunda a sexta-feira, especialmente nas viradas de manhã para a tarde

Ainda são desencontradas as informações sobre mudanças na programação do SBT para o ano que vem.

Enquanto alguns, para oficiais efeitos, chegam a assegurar que já existe um desenho pré-estabelecido, outros, mais pés no chão, garantem que não há praticamente nada.

Que tudo será discutido só a partir de agora ou na chegada de um novo diretor, escolhido para assumir as funções que Rinaldi Faria vinha desempenhando.

Portanto, compasso de espera.

Sabe-se, no entanto, que as maiores preocupações estão voltadas para os resultados apresentados durante a semana. Diferentemente de sábado e domingo, houve uma queda importante nos índices de segunda a sexta-feira, especialmente nas viradas de manhã para a tarde e da tarde para a noite.

Estes são os pontos que mais exigem atenção e que podem se antecipar a outras possíveis mudanças.

TV Tudo

A Nobreza do Amor

Após trabalhos recentes em “Mania de Você” e “Amor Perfeito”, o ator congolês Bukassa Kabengele terá um papel de destaque na próxima das seis da Globo, “A Nobreza do Amor”, que será ambientada entre Brasil e África.

Seu personagem integrará o núcleo da princesa Alika (Duda Santos), protagonista da novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Bukassa Kabengele - Divulgação Globo

Liberada

A autora entregou o último bloco de capítulos da novela “Dona de Mim” e também já “desmontou” acampamento no Projac/Estúdios Globo.

Por aí, entenda-se, esvaziou a sala no complexo de estúdios, enquanto seu time de colaboradores, agora, vai aguardar novas oportunidades.

Juan Jullian deixou a equipe antes, para tocar “Próxima Página”, já na fila das 19h.

Só alegria

Ao concluir “Dona de Mim” com uma boa antecedência, Rosane Svartman fez colaborou de forma bem importante com a equipe de produção, que, assim, poderá se dedicar aos muitos detalhes sem a urgência de sempre. Mas, por outra, serão necessários cuidados contra vazamentos inconvenientes.

Audiovisual

Ricardo Hofstetter foi convidado por Cadu Rodrigues, ex-CEO da Globo Filmes, para comandar a área de criação e roteiros de um pool de pequenas produtoras que ele está montando.

Este novo trabalho tem por objetivo produzir, de forma ágil e mais acessível, minidramas (ou novelas verticais) e demais conteúdos para canais de streaming e plataformas na internet. A produção-executiva do pool ficará a cargo de Ana Seixas, também ex-Globo, e as vendas, licenciamento e distribuição, com o próprio Cadu.

Bela mexida

Por causa da final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, a Globo não exibirá os capítulos de “Terra Nostra”, “Êta Mundo Melhor!” e “Dona de Mim”.

Pré-jogo a partir das 16h30, jogo às 18h, mas sem encerramento estabelecido, diante das possibilidades de prorrogação e pênaltis.

Escalado

Entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo receberá mais uma edição da CCXP.

A Disney, que convidou Otaviano Costa para apresentar seus trabalhos, poderá anunciar a estreia da série “Tarã”. Quem sabe, até, com a presença da protagonista Xuxa Meneghel.

Xuxa Meneghel - Instagram

Também por lá

Muitos artistas internacionais também devem marcar presença na CCXP.

Do nosso lado, o homenageado do ano, será Selton Mello, além de Mauricio de Sousa, Rodrigo Santoro, Deborah Secco e Xamã.

Regressiva

Na Band, está tudo pronto para a chegada do novo diretor Artísitico e de Programação, Guillermo Pendino, nos primeiros dias de janeiro.

Mas ainda não existem maiores informações, muito menos certezas, sobre a sua equipe de trabalho. Com quem ele pretende contar ou não

Cena aérea

A influenciadora Jeniffer Castro, que ganhou mais de um milhão de seguidores após se negar trocar de assento em um avião, vai estrear como atriz. No cinema. Ela estará em uma sequência de “Farofeiros 3”, ao lado de Cacau Protásio, Maurício Manfrini, entre outros.

Balanço

A Série B do campeonato brasileiro fez estreia na ESPN em 2025, com um resultado bem interessante. Foram mais de 12 milhões de pessoas que passaram pelo canal para acompanhar a competição, segundo o Kantar Ibope Media.

A ESPN, com o complemento do Disney+, exibiu todos os 380 jogos da competição, que tem retorno garantido em 2026.

Bate-Rebate

A Band FM exibe terça-feira, às 20h30, um pocket show exclusivo da dupla Fernando e Sorocaba...

... O evento será realizado ao vivo para toda a rede, direto do Auditório João Jorge Saad, na sede do Grupo Bandeirantes, em São Paulo...

... A iniciativa faz parte de uma série de ações para festejar meio século da rádio, comemorado em 2025. Maiara & Maraisa e Simone Mendes já passaram por lá.

Ana Hickmann entra em férias no “Hoje em Dia” da Record no período de 15 a 28 de dezembro...

... Na volta da Ana, será a vez de Renata Alves.

Marco Luque leva ao Teatro Bradesco, em São Paulo, no dia 12, o espetáculo “É Disso Que Eu Tô Falando”...

... Este trabalho reúne quatro de seus personagens mais conhecidos: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente.

Multishow conversa com alguns sertanejos para a gravação de especiais...

... Os programas serão exibidos em dezembro.

... “Fechamento Sportv” poderá apresentar novidades no seu time na temporada 2026...

... E, ao melhor estilo chegadas e partidas.

O cineasta José Eduardo Belmonte e o ator Vinícius de Oliveira falam sobre o longa “Quase Deserto”, domingo, na programação do Canal Like, via Claro tv+, Samsung TV Plus e TCL.

... Atriz e cantora, Carol Fazu foi chamada para a série “As Sete Marias”...

... Ela surgirá como Naomi nessa produção em quatro capítulos que estreia na Record em 2026.

O “Canal Livre” deste domingo na Band celebra os 60 anos de carreira de Antônio Pecci Filho, o popular Toquinho...

... A atração revisita a obra do artista e destaca as parcerias inesquecíveis com Chico Buarque e Vinícius de Moraes...

... Apresentação de Rodolfo Schneider e participações de Fernando Mitre, Juliano Dip e Pâmela Lucciola.

C’est fini

Ana Castela, além de cantar o tema de abertura de “Coração Acelerado” - Olha Onde Eu Tô -, também fará uma participação como atriz na novela, substituta de “Dona de Mim”.

Só falta definir quando será a data de gravação.

Ana Castela - Reprodução instagram

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!