Fiepe faz confraternização hoje na Arcádia de Apipucos
Uma das mais tradicionais confraternizações de final de ano, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, acontece hoje, a partir das 19h30, na Arcádia de Apipucos. Evento comandado pelo presidente Bruno Veloso, vai reunir as principais lideranças empresariais, políticas e jurídicas do estado. Entre as presenças confirmadas, a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos.
FRANÇA
A cantora francesa Zaho de Sagazan virá pela primeira vez ao país para show no festival “No Ar Coquetel Molotov”, dia 6 de dezembro, no Campus da UFPE. Show terá superprodução, com equipe de 30 pessoas.
PATROCÍNIO
O Sport terá um novo patrocinador na próxima temporada: o “BaladAPP”, plataforma de venda de ingressos do cantor Gusttavo Lima. Será o canal oficial de comercialização dos bilhetes, segundo anúncio feito pelo artista nas redes sociais.
AVANÇO
A 2ª Vice-Presidência do TJPE, liderada pelo desembargador Eduardo Sertório Canto, apresentou avanços. O tempo médio de envio de processos ao STJ e ao STF caiu de 285 para 26,8 dias, redução superior a 90%. O passivo de 3.362 processos pendentes foi totalmente zerado.
VISUAL
A LMP, da empresária Neide Rodrigues, assinou todo o bonito projeto de projeções mapeadas nas salas de eventos do “Mar Hotel Convention” na noite da inauguração.
VIVA LUPI
A Pizzaria Lupi promove festa esta noite, com um jantar exclusivo, harmonizado com vinhos premium. Já amanhã e domingo, vai receber uma feirinha gastronômica e cultural, com muita comida e música.
SHOW
Ganhador do Grammy, o show “Dominguinho”, com João Gomes, JotaPê e Mestrinho, será mostrado hoje no Recife, onde o projeto começou. Os ingressos já estão esgotados.
DEBATE
O encontro “Jornalismo, Política e Economia: Cenários para 2026” acontece hoje, no Beach Class Convention, com participação de Leandro Magalhães, Paulo Capelli, Juliana Dal Piva, Wilson Lima, Bruno Veloso, Eduardo Loyo, Leonardo Dias e Melillo Diniz.
LEGADO
O filho de Caetano Veloso, Zeca Veloso, lançou seu primeiro álbum solo, “Boas Novas”. Das 10 faixas, uma é com seu pai e outra com os irmãos.
FANTASIA
Um novo livro do universo “Wicked” será lançado em 2026, desta vez centrado em Glinda, personagem vivida por Ariana Grande na nova adaptação musical. A obra de Gregory Maguire, intitulada “Galinda: A Charmed Childhood”, explora a juventude da personagem.
M O V I M E N T O
- JOÃO Pires de Menezes comemora seus 100 anos com almoço, hoje, na AABB.
- SAMUEL Oliveira em circulada pelo Recife.
- A CONVITE do Conselho Regional de Biologia, Mauro Buarque comandou o "Café com CRBio", onde falou sobre empreendedorismo na biologia.
- O FILME “O Agente Secreto” ultrapassou a marca de 850 mil espectadores no Brasil.
- NOSSA colega Cinthya Leite esteve ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para imersão no Jornalismo em Saúde e café com Sidney Klajner, presidente do Hospital.
- JÁ É POSSÍVEL ver muitos entregadores de aplicativo com bolsas da 99 Food, concorrente do iFood.
- O ENCONTRO de Brechós realiza mais uma edição, domingo, no Clube Português, reunindo 70 mulheres empreendedoras e mais de 10 mil peças garimpadas.
- OBRAS na Agamenon Magalhães contribuem para torna mais complicado o trânsito na cidade, muito maior em época de final de ano.
ANIVERSARIANTES Aline Corrêa, Américo Pereira Filho, Ana Araújo, Ana Clara Santos Monteiro, Andréa Pereira Coli, Cristiana Glasner, Danielle Viana, Darrell Marinho, Emília Lucena, Eustácio Vieira, Francisco José do Amaral, Inácio Pedro da Silva, José Pinteiro Filho, Márcia Lyra, Paulo Eduardo Queiroz Campos, Queiroz Filho, Rosa Maria Cabral e Vera Lúcia Belo.