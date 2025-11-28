Expressivos números do Recife Convention Bureau
A presidente Carol Oliveira, a diretora executiva Hellen Lopes e a assessora de comunicação Marília Gilka comandaram almoço no restaurante do Novotel Recife Marina para formadores de opinião. Foi mostrado um levantamento dos eventos realizados neste ano e das projeções para 2026, que são altamente positivas, especialmente para a volta de grandes congressos e a consolidação de vários espaços de eventos na cidade. Só neste ano, o RCB captou 22 grandes eventos. Participaram do encontro Luiz Augusto Alves, gerente-geral, e Fabiana Silva, gerente comercial do hotel.
JÁ É NATAL
Disparadamente a mais bela festa natalina do Recife, o “Já é Natal”, de Romildo Alves, acontece esta noite no Novotel Recife Marina. Como sempre, com muitas atrações, a começar de uma deslumbrante decoração, buffet sofisticado e shows de artistas interpretando músicas da época.
RADIOLOGIA
Depois de alguns anos, o mestre Bóris Berenstein volta a participar do congresso da Academia Americana de Radiologia, em Chicago. Desta vez, com um sabor especial: acompanha o filho Leon, que será mediador de uma sessão científica internacional sobre imagem em músculo esquelético.
ABERTURA
O Grupo Raymundo da Fonte inaugura hoje, às 10h, em Paulista, sua nova e moderníssima fábrica de sabão em pó Brilux, um investimento de R$ 130 milhões que vai gerar 100 empregos diretos.
NA UFPE
A cantora pernambucana Duda Beat, que vem fazendo sucesso no júri do “The Voice Brasil”, no SBT/TV Jornal, faz show esta noite, na Concha Acústica da UFPE, na comemoração dos 19 anos da produtora de eventos e selo musical do Recife “Golarrolê”.
JAZZ
Com a participação do maestro Chico Oliveira, que foi trompetista do Sexteto de Jô Soares, a Uptown Band faz dois shows neste final de semana: hoje, na “Entre Vinhos”, e amanhã, na Vila de Muro Alto.
BLACK FRIDAY
O tema do meu artigo de hoje na página de opinião é a “Black Friday”, que acontece hoje. Lembro a história da data e como ela vem sendo desvirtuada no Brasil.
VIAGEM DO PAPA
O Papa Leão XIV faz sua primeira viagem internacional. Passa quatro dias na Turquia e dois no Líbano. Seu compromisso mais importante é a celebração do Concílio de Niceia, na cidade turca de Iznik, onde ocorreu o primeiro concílio ecumênico cristão há 1.700 anos. A visita ao Líbano tem como objetivo colaborar para a paz mundial, que ele chama de "desarmada e desarmante".
INAUGURAÇÃO
A “Detoni Beauty”, marca brasileira de beleza premium, abre sua primeira boutique física no Nordeste, no RioMar. A inauguração acontece na próxima semana, com experiências sensoriais no setor de luxo.
AEROPORTOS
Três aeroportos de Pernambuco estão no programa “AmpliAR”, que visa modernizar estruturas: os de Serra Talhada, Araripina e Garanhuns.