Pernambuco | Notícia

Abertura da Festa do Morro reúne centenas de fiéis nesta sexta-feira

O cortejo com a Bandeira da Festa, que traz a imagem de Nossa Senhora, partiu da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar até o Largo Dom Luiz

Por Zayra Pereira Publicado em 28/11/2025 às 20:17 | Atualizado em 28/11/2025 às 20:20
Imagem de Nossa Senhora da Conceição
Imagem de Nossa Senhora da Conceição - Vinícius Veloso/JC

Realizada no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, a abertura da Festa do Morro aconteceu nesta sexta-feira (28), dando início a uma das maiores festividades do calendário católico.

A procissão de abertura da 121ª edição da festa em honra à Nossa Senhora da Conceição celebrou a reabertura do santuário e também a restauração da imagem da santa. É estimado que mais de 2,5 milhões acompanhem os 11 dias de celebração.

"Nasci e me criei com essa Festa e a cada ano vai melhorando mais. Vem mais gente, pessoas de fora. Tinha a festa profana, que a gente subia e descia quando era novinha, do dia 7 para o dia 8, mas se torna a mesma festa, a mesma alegria", contou Simone Miranda, devota de Nossa Senhora da Conceição.

A religiosa também mencionou o sentimento de fazer parte da festa enquanto moradora da Zona Norte e principalmente após a tragédia da queda do teto do Santuário: "A gente nascida e criada aqui em Casa Amarela, a Festa do Morro não tem como. Esse ano ainda é mais especial. Noss senhora sempre".

O fiel Djhonnyson Antônio, de 25 anos, frequenta o Santuário desde 2011, quando passou a ser devoto junto com sua avó, e contou que percebe mais pessoas desde a tragédia: "Os fiéis ficam motivados a vir demonstrar sua fé, seu carinho por Nossa Senhora e por Nosso Senhor Jesus".

Além disso, o Dom Josivaldo Bezerra também falou sobre a expectativa para a Festa do Morro após a tragédia: "Hoje é um dia especial que nós iniciamos aqui, no Morro da Conceição, a festa de Nossa Senhora da Conceição. Depois da tragédia, quando nós enfrentamos aquele sofrimento todo, essa igreja restaurada, a imagem restaurada, nós só temos que agradecer a Deus nesse ano jubilar, o ano da esperança". 

Ele também fez um convite especial para a população, chamando para celebrar a festa: "Peça, que a mãe atende. Peça, que Nossa Senhora intercede e pede ao seu filho Jesus"

Procissão

O cortejo com a Bandeira da Festa, que traz a imagem de Nossa Senhora, partiu da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar até o Largo Dom Luiz, seguindo até o ponto mais alto do Morro. Ao lado da Torre da Igreja a bandeira foi hasteada, onde permanece até o fim da festividade.

A estrutura foi ornada com hortênsia e astromélia, ambas nos tons verde e branco, cores que representam a esperança e o maior pedido dos fiéis: paz para a vida, para a família e para o mundo.

As fitas devocionais, tradicionalmente amarradas como sinal de fé e devoção, também fazem parte da composição, reforçando a estética afetiva e espiritual do cortejo em homenagem à santa

Fotos Leo freitas
Imagem de andor com bandeira da Festa, ornado com as flores hortênsias e astromélias nos tons verde e branco - Fotos Leo freitas

A solenidade será presidida pelo  bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, do Josivaldo Bezerra, e a primeira Santa Missa após a abertura da Festa do Morro acontecerá neste sábado (29), às 7h. Até 7 de dezembro, as missas solenes serão realizadas às 16h e o novenário do festejo será celebrado às 19h30, com parte das celebrações no Santuário e outras no palco.

A tradicional Missa do Exército Brasileiro ocorre na sexta-feira (5), às 9h30, no templo religioso, com a participação de cerca de 800 soldados. Já no domingo (8), dia da Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, serão celebradas 17 Santas Missas, realizadas de hora em hora a partir da meia-noite.

Vinícius Veloso/JC
Imagem de Santuário de Nossa Senhora da Conceição - Vinícius Veloso/JC

Programação completa

As Santas Missas dentro do Santuário ocorrem às:

  • 7h;
  • 9h;
  • 11h;
  • 12h;
  • 14h.

Santa Missa Solene

  • 16h

Novena Solene

  • 19h30

Já no dia 30, no domingo, a Festa do Morro conta com Missas extras, realizadas no palco, nos seguintes horários:

  • 8h;
  • 10h;
  • 18h.

Dias 6 e 7/12 - Programação Especial (Sábado e Domingo)

Santas Missas Extras

  • 8h, 10h e 15h (Palco)

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário:

  • 0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário:

  • 1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h

O encerramento da festividade ocorre com uma procissão no dia 9, na Sede da Prefeitura do Recife, a partir das 14h. A solenidade terá uma conclusão na Praça da Conceição, às 19h.

Serviço:

  • Evento: 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro
  • Local: Morro da Conceição - Zona Norte do Recife
  • Data: 28 de novembro a 8 de dezembro de 2024
  • Tema: Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança

