Paradas de ônibus sofrem mudanças por causa da Festa do Morro da Conceição. Saiba o que vai mudar
A partir desta sexta-feira (28), algumas mudanças no transporte público serão feitas para facilitar a movimentação dos usuários que vão para a festa
A partir de sexta-feira (28), às 17h, o Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) vai realizar algumas mudanças no transporte público para facilitar a movimentação dos usuários que vão para a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição.
A ação inicial do evento segue até o dia 08 de dezembro, quando serão realizadas as modificações das paradas de ônibus da Avenida Norte, no sentido cidade.
Mudanças que serão realizadas
A parada nº 110044, que fica em frente a Escola Profissionalizante Dom Bosco, um pouco antes do Largo Dom Luís, vai se tornar seletiva e nela vão parar apenas os ônibus das linhas:
- 641 – TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA
- 645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)
- 622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), até o dia 05/12/2025.
Será implantada uma parada provisória em frente ao imóvel nº 5.924, depois do Largo Dom Luís, logo após o antigo Supermercado “Mais Você". As linhas que que vão passar nesta parada são:
- 330 - CASA AMARELA/CDU (AV. CAXANGÁ)
- 517 - CÓRREGO DO INÁCIO
- 612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)
- 621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)
- 622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), a partir do dia 05/12/2025
- 623 - VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)
- 624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)
- 631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)
- 632 - ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)
- 642 - GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)
- 644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)
Para facilitar o transporte dos passageiros devotos de Nossa Senhora que desejam participar da festa, todas as linhas que compõem o complexo de atendimento ao evento vão ter no seu destino eletrônico o termo “Festa do Morro”.
Canais de atendimento
Em caso de dúvidas, os canais de atendimento do do Consórcio de Transporte Metropolitano que estão disponíveis são: a Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.