Paradas de ônibus sofrem mudanças por causa da Festa do Morro da Conceição. Saiba o que vai mudar

A partir desta sexta-feira (28), algumas mudanças no transporte público serão feitas para facilitar a movimentação dos usuários que vão para a festa

Clique aqui e escute a matéria

A partir de sexta-feira (28), às 17h, o Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) vai realizar algumas mudanças no transporte público para facilitar a movimentação dos usuários que vão para a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição.

A ação inicial do evento segue até o dia 08 de dezembro, quando serão realizadas as modificações das paradas de ônibus da Avenida Norte, no sentido cidade.

Mudanças que serão realizadas

A parada nº 110044, que fica em frente a Escola Profissionalizante Dom Bosco, um pouco antes do Largo Dom Luís, vai se tornar seletiva e nela vão parar apenas os ônibus das linhas:

641 – TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), até o dia 05/12/2025.

Será implantada uma parada provisória em frente ao imóvel nº 5.924, depois do Largo Dom Luís, logo após o antigo Supermercado “Mais Você". As linhas que que vão passar nesta parada são:

330 - CASA AMARELA/CDU (AV. CAXANGÁ)

517 - CÓRREGO DO INÁCIO

612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), a partir do dia 05/12/2025

623 - VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

632 - ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

642 - GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

Para facilitar o transporte dos passageiros devotos de Nossa Senhora que desejam participar da festa, todas as linhas que compõem o complexo de atendimento ao evento vão ter no seu destino eletrônico o termo “Festa do Morro”.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas, os canais de atendimento do do Consórcio de Transporte Metropolitano que estão disponíveis são: a Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.



