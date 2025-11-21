Metrô do Recife vai funcionar aos domingos do mês de dezembro
Segundo a CBTU, a medida inicia no dia 7 de dezembro para atender pedido da câmara de dirigentes lojistas, devido a movimentação de fim de ano
Devido a grande movimentação de pessoas para as compras de final de ano, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBT) informou nesta sexta-feira (21) que o metrô do Recife irá funcionar aos domingos durante o mês de dezembro, começando a partir do domingo dia 7 de dezembro, das 5h da manhã às 23h.
Ainda de acordo com a CBTU, a decisão de retomar o funcionamento do metrô aos domingos visa atender a um pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que que fez a solicitação com a justificativa do aumento considerável de usuários do metrô em dezembro, devido as compras de fim de ano.
O próprio comércio no centro do Recife já está funcionando todos os dias, inclusive, nos domingos e feriados. E, com a decisão da CBTU, a chegada e saída dos consumidores será facilitada com o transporte público à disposição.
Manutenção
O metrô do Recife estava está sem funcionar aos domingos desde agosto de 2024 - exceções em eventos com grande público, a exemplo das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Na ocasião, a CBTU alegou que a medida era necessária para que a manutenção da via e dos sistemas metroviários das Linhas Centro e Sul.