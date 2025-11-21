Metrô do Recife vai funcionar aos domingos do mês de dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a CBTU, a medida inicia no dia 7 de dezembro para atender pedido da câmara de dirigentes lojistas, devido a movimentação de fim de ano

Clique aqui e escute a matéria

Devido a grande movimentação de pessoas para as compras de final de ano, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBT) informou nesta sexta-feira (21) que o metrô do Recife irá funcionar aos domingos durante o mês de dezembro, começando a partir do domingo dia 7 de dezembro, das 5h da manhã às 23h.

Ainda de acordo com a CBTU, a decisão de retomar o funcionamento do metrô aos domingos visa atender a um pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que que fez a solicitação com a justificativa do aumento considerável de usuários do metrô em dezembro, devido as compras de fim de ano.

O próprio comércio no centro do Recife já está funcionando todos os dias, inclusive, nos domingos e feriados. E, com a decisão da CBTU, a chegada e saída dos consumidores será facilitada com o transporte público à disposição.

Manutenção

O metrô do Recife estava está sem funcionar aos domingos desde agosto de 2024 - exceções em eventos com grande público, a exemplo das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na ocasião, a CBTU alegou que a medida era necessária para que a manutenção da via e dos sistemas metroviários das Linhas Centro e Sul.