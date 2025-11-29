Homem morre após ser atropelado por carro em alta velocidade em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vítima trabalhava na montagem de uma feira quando foi atingida; motorista, que admitiu ter bebido, foi preso em flagrante por homicídio culposo

Clique aqui e escute a matéria

Um trabalhador de 25 anos morreu na madrugada deste sábado (29) após ser atingido por um carro em alta velocidade enquanto montava a estrutura metálica de uma feira de arte e cultura na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O motorista, de 19 anos, foi preso em flagrante.

Motorista admitiu ter bebido

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o condutor foi autuado por homicídio culposo de trânsito. Ele afirmou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

A colisão ocorreu enquanto a vítima trabalhava na montagem do evento, que aconteceria no local neste final de semana. O homem morreu ainda no local.

“Ele foi autuado por homicídio culposo de trânsito, após conduzir o seu veículo em alta velocidade e colidir com a vítima. O autor afirmou ter consumido bebida alcoólica”, informou a corporação em nota.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem para os procedimentos legais e seguirá à disposição da Justiça.

Investigação segue em andamento

A Polícia Civil continuará investigando as circunstâncias do sinistro, incluindo a velocidade estimada do veículo e possíveis registros de câmeras de segurança da avenida. Não há, até o momento, informações sobre outras pessoas feridas.

A feira que estava sendo montada no local não chegou a acontecer.