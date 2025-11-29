Homem morre após ser atropelado por carro em alta velocidade em Boa Viagem
Vítima trabalhava na montagem de uma feira quando foi atingida; motorista, que admitiu ter bebido, foi preso em flagrante por homicídio culposo
Clique aqui e escute a matéria
Um trabalhador de 25 anos morreu na madrugada deste sábado (29) após ser atingido por um carro em alta velocidade enquanto montava a estrutura metálica de uma feira de arte e cultura na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
O motorista, de 19 anos, foi preso em flagrante.
Motorista admitiu ter bebido
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o condutor foi autuado por homicídio culposo de trânsito. Ele afirmou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir.
A colisão ocorreu enquanto a vítima trabalhava na montagem do evento, que aconteceria no local neste final de semana. O homem morreu ainda no local.
“Ele foi autuado por homicídio culposo de trânsito, após conduzir o seu veículo em alta velocidade e colidir com a vítima. O autor afirmou ter consumido bebida alcoólica”, informou a corporação em nota.
O jovem foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem para os procedimentos legais e seguirá à disposição da Justiça.
Investigação segue em andamento
A Polícia Civil continuará investigando as circunstâncias do sinistro, incluindo a velocidade estimada do veículo e possíveis registros de câmeras de segurança da avenida. Não há, até o momento, informações sobre outras pessoas feridas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A feira que estava sendo montada no local não chegou a acontecer.