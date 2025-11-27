Entregador de aplicativo é assaltado e perde a bicicleta em Boa Viagem
Entregador de aplicativo é roubado em Recife; suspeitos usavam uniforme escolar. Ocorrências do tipo são frequentes, segundo associação local
Por
TV Jornal
Publicado em 27/11/2025 às 14:07
X
Clique aqui e escute a matéria
O entregador por aplicativo Gabriel Santiago tinha acabado de subir num prédio residencial na Rua Francisco da Cunha, em Boa Viagem, para entregar um lanche. Quando retornava para a bicicleta, foi abordado por dois suspeitos que armados com facas anunciaram o assalto.
"Eu virei, já tinha os dois, ele já puxou a faca, o primeiro já falou para eu sair, se afastar. Até pensei em fazer alguma coisa, mas o outro também puxou a faca, eu vi que eram dois, aí eu já olhei para a rua mas eu vi que tinha pouco movimento e tal, aí eu me afastei e eles subiram na bicicleta e foram embora."
Com 27 anos de idade e três de experiência na função, Gabriel contou que não desconfiou dos suspeitos porque eles usavam fardas da rede estadual de ensino.
Crimes frequentes
Jeison Lima é presidente da Associação dos Entregadores por Aplicativo em Pernambuco e denuncia crimes frequentes contra esses trabalhadores.
"Vem acontecendo diariamente, duas, três vezes por semana, tem entregador ligando para mim, entrando em contato comigo, tanto de moto quanto de carro", compartilha Jason.
Ele acredita que será possível encontrar os suspeitos de assaltar Gabriel Santiago, pois as imagens de câmeras de segurança estão bem nítidas.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais