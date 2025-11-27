Motociclista empinando moto atropela e mata cachorro de família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motociclista foi preso por atropelar e matar cão de família. O suspeito, um entregador de 19 anos, foi detido por direção perigosa e crueldade animal

O cachorro aproveitou o descuido do portão aberto e foi para a rua. O filho da tutora do animal foi capturá-lo. No mesmo momento, vieram quatro homens empinando motocicletas. Um deles não conseguiu desviar e atropelou o animal.

Segundo o filho da dona, no momento que passaram as motos fazendo barulho, empinando e fazendo manobras, o animal se assustou. Câmeras de segurança flagraram quando um dos motociclistas estava empinando a moto e não conseguiu desviar do animal.

Com o impacto da batida, Bolinha, como era carinhosamente chamado, o cão que estava com a família há 13 anos, ficou bastante machucado.

O filho da tutora tentou pegá-lo para socorrer o animal, mas acabou sendo mordido. Ele conta que sua mãe e Bolinha tinham um vínculo especial porque ela é viúva e o animal a fazia companhia.

Identificação do culpado

O piloto da moto é um entregador por aplicativo de 19 anos, ele foi identificado e preso em flagrante pelos crimes de direção perigosa e crueldade contra animais. Ele foi detido na própria residência, no bairro de Casa Amarela, e agora está à disposição da Justiça.

A família denuncia que o piloto não parou a moto para prestar socorro ao animal, que não resistiu às ferimentos e morreu pouco após o atropelamento.

"Foi embora sem prestar socorro nenhum, o que é mais revoltante é que ele poderia voltar para socorrer, ou então pegar o cachorro e ver o que aconteceu, mas não, foi embora e não socorreu", conta o filho da tutora.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais