Falha na cloração deixa mais de 80 bairros sem água no Grande Recife

Compesa suspendeu o serviço no Recife, Jaboatão e no Cabo após identificar problema na ETA Pirapama; previsão é de conclusão até o fim do sábado

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) suspendeu, neste sábado (29/12), o abastecimento d'água em mais de 80 bairros e comunidades da Região Metropolitana do Recife. As áreas atingidas estão localizadas no Recife, Jaboatão dos Guararapes e no Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com a estatal, a paralisação do serviço ocorreu durante a madrugada, após a identificação de um problema no sistema de cloração da Estação de Tratamento de Água (ETA) Pirapama, que fica no Cabo de Santo Agostinho.

A previsão é que os reparos necessários sejam concluídos até o fim do dia de sábado, permitindo que o funcionamento da ETA seja restabelecido.

NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO

Apesar da previsão de conclusão dos reparos para o fim do dia, a Compesa informou que, após a retomada do funcionamento da estação, o abastecimento será normalizado de forma gradativa, seguindo o calendário habitual das áreas afetadas.

O número de locais impactados ultrapassa 80. No Recife, a suspensão alcançou bairros como Afogados, Boa Viagem, Madalena, Pina e Tejipió. Em Jaboatão dos Guararapes, a lista inclui Candeias, Piedade e Cajueiro Seco.

O município do Cabo de Santo Agostinho teve o abastecimento suspenso em sua totalidade, com exceção de quatro localidades: Charneca, Gaibu, Novo Horizonte e Rosário. Estas áreas são abastecidas por um sistema distinto e não foram afetadas pela falha na cloração.