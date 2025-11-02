Obra da Compesa deixa oito bairros do Recife sem água a partir deste domingo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Intervenção programada será realizada no Sistema Alto do Céu; abastecimento será retomado de forma gradual a partir do próximo sábado (8)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) inicia neste domingo (2) uma intervenção programada no Sistema Alto do Céu, no Recife, que deixará oito bairros da capital sem abastecimento de água por uma semana.

Segundo a empresa, a medida é necessária para reparar um vazamento e realizar a impermeabilização de um dos reservatórios do sistema.

O abastecimento será suspenso às 16h, quando começará o esvaziamento do reservatório. Os serviços de manutenção terão início na segunda-feira (3), às 8h, e devem se estender até o final da próxima semana.

Após a conclusão da impermeabilização, o reservatório passará por um período de cura do material aplicado, o que impede o reabastecimento imediato.

O enchimento do sistema está previsto para as 17h da sexta-feira (7), e o retorno gradativo do fornecimento de água deve ocorrer a partir das 5h do sábado (8).

Os bairros afetados são:

Alto do Céu

Alto José do Pinho

Linha do Tiro

Bomba do Hemetério

Arruda

Ponto de Parada

Fundão

Água Fria

A Compesa informou que a intervenção é essencial para garantir a segurança estrutural do reservatório e melhorar a eficiência operacional do sistema de abastecimento.

A companhia destacou ainda que equipes técnicas estarão de prontidão para monitorar o processo e garantir que o retorno do fornecimento ocorra dentro do prazo previsto.