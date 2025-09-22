Após reforma da prefeitura, TJPE adota Praça Dezessete, no Centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Judiciário assume a preservação de um logradouro público pela primeira vez; o espaço, recentemente requalificado, é considerado o berço do TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) oficializou, nesta segunda-feira (22), a adoção da Praça Dezessete, espaço histórico do Centro do Recife. A iniciativa, ocorre após a Prefeitura do Recife concluir uma grande obra de requalificação no local, que recuperou seus monumentos e o paisagismo original.

A partir de agora, o TJPE será o responsável pela preservação e proteção da praça, localizada no bairro de Santo Antônio. A ideia da adoção partiu do atual presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, durante o período em que ele atuou como prefeito interino do Recife, em abril do ano passado.

"A praça se encontrava degradada, com monumentos pichados e destruída. Por isso, quando assumi a prefeitura interinamente, solicitei a oportunidade de contribuir para a preservação desse patrimônio histórico", afirmou o desembargador.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve presente na cerimônia de reinauguração da Praça Dezessete, no Centro da cidade - Leandro Lima/TJPE

Berço do Judiciário e palco da história

A relação da Praça Dezessete com a Justiça é profunda e histórica. Foi no terreno onde hoje fica o logradouro que, em 1822, instalou-se o Tribunal da Relação de Pernambuco, que deu origem ao próprio TJPE.

O espaço, que homenageia a Revolução Pernambucana de 1817, tem paisagismo projetado por Roberto Burle Marx em 1934 e abriga monumentos importantes, como o Monumento à Liberdade e o Monumento ao Aviador.

O prefeito João Campos, presente na cerimônia, parabenizou a iniciativa do TJPE. "Parabenizo o desembargador Ricardo Paes Barreto por sua iniciativa em adotar a Praça Dezessete, um patrimônio do Recife. É, sem dúvida, um líder que enxerga além de suas atribuições", destacou.

A parceria entre a Prefeitura, que realizou a reforma, e o TJPE, que cuidará da manutenção, busca garantir a conservação de um dos pontos mais ricos em história e cultura da capital pernambucana.

