Governo de PE lança R$ 8 milhões em editais para startups, pesquisadores e ONGs; saiba como participar
Iniciativas dos programas Inova.PE, Cientista Arretado e Desafios.Gov buscam soluções para problemas públicos em áreas como saúde e segurança
O Governo de Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (22), três novos editais que somam R$ 8 milhões em investimentos para projetos de ciência e inovação. O anúncio, feito pela governadora Raquel Lyra, é voltado para startups, instituições científicas e organizações sociais que desenvolvam soluções para desafios da gestão pública.
As novas chamadas fazem parte do programa guarda-chuva Inova.PE. Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, com este novo aporte, o programa já destinou mais de R$ 55 milhões em editais desde o seu início.
Os novos editais
As oportunidades foram divididas em três frentes:
- 3º Ciclo do Desafios.Gov: Contratará startups para desenvolver projetos de inovação que resolvam problemas concretos do Governo do Estado.
- Novo ciclo do Cientista Arretado: Convocará universidades e instituições de pesquisa de Pernambuco para o mesmo fim, mas com um viés científico e acadêmico.
- Inovação Aberta para Desafios Sociais: Um novo edital, com recursos do Fundo Inovar PE, para fomentar projetos de associações, cooperativas e municípios em áreas como energias renováveis, segurança pública e saúde.
Os desafios a serem resolvidos
A governadora Raquel Lyra citou exemplos de problemas que o governo busca solucionar com o apoio da academia e de startups.
"São desafios como a melhoria da jornada materno-infantil em Pernambuco, o monitoramento e a regulação de contratos, além de soluções para o saneamento básico, permitindo avançar na universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto", ressaltou.
Durante o evento, pesquisadores que já participam de programas anteriores, como a professora Mirella Borba da UFPE, apresentaram o andamento de seus projetos. Os editais com as regras completas para submissão de propostas serão disponibilizados no site da Facepe.