TJPE encerra tramitação de processos físicos e adota sistema digital em todos os processos

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) anunciou, nessa quinta-feira (31), que todos os processos judiciais passaram a tramitar exclusivamente em meio eletrônico.

Segundo o TJPE, o fim definitivo da tramitação de autos físicos, em papel, simboliza não apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova etapa, pautada na celeridade, na transparência e no maior acesso da população à Justiça.

O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, classificou a data como um divisor de águas na história institucional do Tribunal. “Encerrar os processos físicos é mais do que uma modernização. É um compromisso com a população, que passa a ter uma Justiça mais rápida, segura e eficiente”, afirmou.

A partir de agora, de acordo com o Tribunal, eventuais demandas de reativação de processos físicos exigirão, antes de tudo, a importação dos autos para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).

O uso do PJe em Pernambuco teve início há mais de uma década e atingiu todas as unidades jurisdicionais do Estado em 2021.

Muitas unidades do Tribunal, como a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Secretaria de Planejamento (Seplan), a Diretoria de Documentação Judiciária (Didoc), o Comitê de Migração e Digitalização e o Comitê Gestor do PJe, participaram ativamente dos trabalhos que resultaram na total digitalização dos acervos processuais e nas melhoras do PJe.

Processo de digitalização

De acordo com TJPE, desde o segundo semestre de 2019, o acervo de processos físicos vem sendo digitalizado de forma sistemática.

Segundo a Corte, a petição pode ser feita remotamente, o acompanhamento processual é imediato e não há mais necessidade de deslocamento até os fóruns para consultas ou protocolos.

Isso reduz custos, amplia o acesso à informação e confere maior agilidade à tramitação, beneficiando diretamente os cidadãos e cidadãs que recorrem à Justiça, afirma o TJPE.

