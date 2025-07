Concurso TJPE: inscrições seguem abertas com vagas para nível médio e superior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior.

O certame é regulamentado pelo Edital 01/2025, publicado na última semana.

O edital, lançado no início de julho, oferece vagas para cadastro de reserva de cargos com remuneração inicial de até R$ 7.634,45.

Inscrições vão até o início de agosto

As inscrições para cada modalidade custam R$ 100 e R$ 140.

Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de agosto, exclusivamente pelo site da IBFC.

O edital também disponibiliza orientações sobre os critérios para solicitação de isenção da taxa de inscrição.

Datas das provas

As provas serão realizadas em duas datas distintas: dia 21 de setembro para cargos de nível médio e dia 28 de setembro para nível superior.

Vagas disponíveis

As oportunidades são distribuídas em sete polos regionais de atuação no Estado. As vagas são para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – APJ (Função Judiciária)

Analista Judiciário – APJ (Apoio Especializado/Analista de Sistemas)

Oficial de Justiça – OPJ

Técnico Judiciário – TPJ (Função Judiciária)

Técnico Judiciário – TPJ (Apoio Especializado/Programador de Computador)

Provas serão aplicadas em cinco cidades



As provas serão realizadas na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco. Veja as cidades:

Recife



Carpina



Caruaru



Arcoverde



Petrolina

Último concurso aconteceu em 2017

No último concurso do TJPE para servidores, realizado em 2017, foram nomeadas 2.480 pessoas.

Mais detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados no Edital 01/2025, disponível no site da banca organizadora e nos canais oficiais de comunicação do TJPE.

