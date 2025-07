Prefeitura de Olinda convoca 200 professores aprovados em concurso público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com prorrogação da validade do certame até 2027, novas admissões poderão ocorrer conforme a demanda da rede municipal de ensino

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura de Olinda anunciou, na noite desta quarta-feira (16), a convocação de cerca de 200 professores aprovados no concurso público da Rede Municipal de Ensino, realizado em 2022.

De acordo com a gestão municipal, a convocação ocorre como parte do planejamento de recomposição do quadro efetivo de profissionais da educação.

Com esse novo grupo, o número de professores nomeados em 2025 chega a aproximadamente 400. As nomeações ocorrem em meio ao início do segundo semestre letivo no município.

Concurso teve validade prorrogada por mais dois anos

Além das novas convocações, a administração municipal informou que prorrogou por dois anos a validade do concurso.

A decisão estende o prazo até maio de 2027, permitindo que futuras chamadas sejam feitas conforme a necessidade da rede e a disponibilidade orçamentária.

A medida também garante, legalmente, a possibilidade de aproveitamento dos aprovados ao longo desse período.

Convocação anterior ocorreu em janeiro

No início do ano, em janeiro, outros 200 professores foram convocados pela Prefeitura de Olinda, dessa vez relacionados ao concurso público realizado em 2023

Na ocasião, a convocação também foi publicada em Diário Oficial e fez parte, segundo a gestão, de um planejamento de expansão do quadro efetivo da educação municipal.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />