Projeto em escola rural de Jaboatão resgata saberes ancestrais e aproxima crianças da ciência

Para aproximar as crianças da ciência, o projeto desenvolvido na Escola Municipal Rural Tempo Integral Nícia Anacleto Cahú, em Jaboatão dos Guararapes, promove atividades que resgatam saberes tradicionais e celebram a cultura local.

Idealizada pela professora Vívian Martins de Souza, a iniciativa “Bença a Vó: Ancestralidade e o Poder de Cura da Natureza” valoriza práticas ancestrais de cura com plantas medicinais e estimula o protagonismo das mulheres da comunidade na produção de remédios naturais, apicultura, artesanato e culinária, fortalecendo o senso de pertencimento e a cooperação entre alunos e famílias.

A ideia surgiu a partir de uma experiência simples, porém reveladora, durante uma aula em campo. Enquanto caminhavam até o sítio da avó de uma das alunas, um dos estudantes perguntou sobre o uso do pé de Pião Roxo, planta carregada de ancestralidade e significado para a comunidade.

“Esse momento mostrou que a ciência está presente em nosso cotidiano e que todos nós fazemos ciência, mesmo que de formas diferentes. Queremos que a comunidade reconheça e valorize esse conhecimento ancestral”, explicou a professora Vívian Martins.

Além de estimular o contato dos alunos com o meio ambiente local, o projeto busca transformar a comunidade em um espaço colaborativo, no qual as mães assumem papéis centrais na organização e produção de bens naturais, como o tradicional lambedor — remédio caseiro feito com ervas colhidas nas hortas ou na mata próxima à escola, usado para tratar gripes e tosses.

“Nosso maior desafio e também nossa maior motivação é fazer dessa comunidade um lugar no qual ancestralidade, ciência e colaboração caminhem juntas, fortalecendo nossas raízes e preparando nossos alunos para o futuro”, destacou Vívian Martins.

Abordagem STEAM

A iniciativa é um dos relatos mapeados pelo Itaú Social, em parceria com o Instituto Catalisador, que destacam professores de escolas públicas que aplicam a abordagem STEAM de forma criativa e autoral.

O levantamento resultou no "Caderno de Inspirações – Práticas STEAM", que detalha dez atividades exemplares, abrangendo desde iniciativas simples até as mais complexas. A publicação oferece aos educadores ferramentas práticas, recomendações e evidências do impacto positivo do STEAM no engajamento e nas habilidades dos alunos, celebrando a diversidade cultural e territorial das experiências brasileiras.