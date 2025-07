"Aproximar os robôs e a tecnologia da comunidade no geral": SBPC reúne projetos universitários de democratização da ciência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Com o tema “Progresso é Ciência em todos os Territórios”, a 77ª edição da Reunião Anual da SBPC chegou à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife. O evento reúne escolas, universidades e institutos de todo o Brasil para mostrar como a ciência está presente em diferentes áreas e lugares.

Durante a semana (13 a 19 de julho), o público é convidado a participar de palestras, exposições e atividades práticas que destacam temas como biologia marinha, inteligência artificial e educação científica, aproximando conhecimento e comunidade.

Coleção marinha ajuda a ensinar sobre biologia e impacto ambiental

No estande do Grupo de Educação Ambiental, formado por estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFRPE, encontramos em exposição uma parte da coleção de indivíduos marinhos do Laboratório Fábio Azim.

Cabeças, esqueletos cartilaginosos e órgãos de tubarões e arraias acompanham a apresentação, que fala sobre “comportamento desses animais, o impacto da pesca sobre eles [...] a gente também trata um pouquinho sobre a mitigação dos incidentes aqui no nosso litoral”, explica o estudante João Pedro.

Curiosidades sobre essas espécies também fazem parte do roteiro. João Pedro explica aos visitantes as características físicas que diferenciam machos e fêmeas, reforça que a única parte óssea dos tubarões são os dentes – por isso que as evidências históricas sempre são essas – e mostra o óleo do fígado do tubarão, a substância que permite que essas espécies flutuem, já que não possuem bexiga natatória.

Grupo de Educação Ambiental da UFRPE exibe coleção de tubarões e arraias na SBPC 2025 - Cristiane Ribeiro/JC

Cachorro robô aproxima a inteligência artificial do cotidiano

Já o estudante do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG), Lucas Nogueira, chegou à SBPC acompanhado de um cachorro robô. Em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), ele participa do projeto de pesquisa e extensão que leva o “animalzinho” pelo Brasil.

Lucas explica que a ideia é “aproximar os robôs e a tecnologia da comunidade no geral, não só a científica, mas aplicações práticas”. Com auxílio de Inteligência Artificial (IA), o cachorrinho pode ser adaptado para atuar em diferentes frentes, tais como segurança, educação e levantamento de dados.

A tecnologia já é aplicada no contexto do agronegócio no Centro-Oeste do país, de onde Lucas vem. “Um dos principais projetos que a gente faz com ele é em parceria com a Embrapa lá de Goiás”, explica o universitário. “A gente coloca ele numa lavoura, e ele automaticamente faz a contagem do número de pragas, de como cresceu a plantação… com o equipamento adequado ele pode até pegar amostras do solo”, conclui, empolgado.

Cão robô em demonstração na SBPC 2025 - Cristiane Ribeiro/JC

Jogos educativos convidam meninas a se verem na ciência

O projeto Meninas no Espaço, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e vinculado à Agência Espacial Brasileira (AEB), veio ao Recife representado pela estudante Yaskara Mota. A iniciativa tem o objetivo de “levar a ciência e o espaço para as meninas da rede pública de ensino do nosso estado”, explica a universitária.

O Meninas no Espaço é uma série de jogos infantis educativos. O “Mulheres Astronautas”, por exemplo, é um jogo da memória com mulheres que já foram ao espaço, contendo fotos e biografias. “Queremos ensinar às meninas que o espaço também é o lugar delas”, declarou enquanto embaralhava as cartas.

Projeto "Meninas no Espaço" exibe série de jogos educativos na SBPC 2025 - Cristiane Ribeiro/JC

Atividades da SBPC seguem até sábado na UFRPE

Esses e outros tantos projetos e iniciativas universitárias continuam em exposição no campus da UFRPE até o próximo sábado (19). Detalhes da programação e outras informações pertinentes podem ser conferidos no site da SBPC.

Saiba como se inscrever na newsletter JC