Previsão do tempo no Grande Recife para esta sexta-feira (18)

A sexta-feira (18) no Grande Recife será marcada por tempo estável, sem previsão de chuvas, de acordo com a última previsão do tempo atualizada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A agência indica que o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado durante o dia.

As temperaturas devem oscilar entre a mínima de 21°C e a máxima de 30°C. A umidade relativa do ar permanece elevada, chegando a 100%.

Esses fatores contribuem para uma sensação térmica amena, principalmente nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer.

Ventos com intensidade moderada e direção sudeste

Os ventos predominantes sopram de sudeste e devem apresentar intensidade moderada ao longo do dia. A circulação dos ventos também pode aliviar a sensação de calor nos períodos mais quentes do dia.

A ausência de chuva e a previsão de céu aberto tornam esta sexta-feira favorável para atividades externas. A recomendação é aproveitar as boas condições do tempo com os devidos cuidados: uso de protetor solar, roupas leves e hidratação ao longo do dia.

Pessoas mais sensíveis, como idosos, crianças e quem tem doenças respiratórias, devem observar os efeitos da umidade elevada e da variação térmica.

Mesmo com previsão estável, é importante lembrar que o tempo pode mudar. Por isso, os moradores devem acompanhar os boletins meteorológicos e, em caso de necessidade, acionar os órgãos da Defesa Civil do seu município.

