CNU 2025: 'Enem dos Concursos' ultrapassa meio milhão de inscritos na primeira semana

Em apenas uma semana desde a abertura do edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, o certame ultrapassou a marca de meio milhão de inscritos em todo o Brasil, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A alta demanda reflete o grande interesse pelas mais de 7.800 vagas oferecidas para diversos órgãos do governo federal, com salários iniciais que variam de R$ 5 mil a R$ 23 mil. O prazo para se candidatar a uma das oportunidades segue aberto até o dia 25 de julho.

O modelo do concurso permite que, com uma única inscrição, o candidato concorra a diversas vagas dentro de um mesmo "bloco temático" de sua área de atuação. As provas serão aplicadas em um único dia, 20 de outubro, em 228 cidades de todo o país, incluindo o Recife e outros municípios em Pernambuco, o que facilita a participação de candidatos de todas as regiões.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, comemorou a forte adesão inicial, destacando o caráter democrático do concurso. "O CNU foi pensado para democratizar o acesso ao serviço público, permitindo que um talento em Caruaru ou Petrolina tenha a mesma chance de competir por uma vaga em Brasília que um candidato que já vive lá", afirmou a ministra.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página oficial do concurso no portal Gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa.

(Com informações da Agência Brasil).



