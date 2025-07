Compesa vai suspender água por 72h em bairros do Grande Recife para manutenção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos objetivos da iniciativa é ampliar eficiência do sistema com a recuperação de 200 litros de água por segundo, beneficiando 2 milhões de pessoas

Os municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho serão afetados por uma manutenção preventiva da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) no Sistema Pirapama e vão ficar sem água por cerca de 72 horas.

A Companhia vai realizar a primeira manutenção preventiva do sistema desde a inauguração, há 15 anos. Um dos objetivos da iniciativa é ampliar sua eficiência a partir da recuperação de 200 litros de água por segundo, beneficiando 2 milhões de pessoas.

Os serviços vão resultar em uma paralisação de grande porte de 72 horas em bairros da Região Metropolitana do Recife (RMR). Pirapama é responsável por 35% do atendimento do Grande Recife e é considerado o maior sistema de abastecimento de água de Pernambuco.



A Compesa vai detalhar a operação na tarde desta segunda-feira (14), anunciando quais bairros serão afetados e a partir de quando, permitindo que a população se prepare para o período de desabastecimento.