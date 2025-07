Pernambuco entrega requalificação de via em Olinda e autoriza obras para 2ª Perimetral, Ponte Preta e outros corredores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Em mais uma ação para a mobilidade urbana na Região Metropolitana do Recife (RMR), a governadora Raquel Lyra entregou, nesta sexta-feira (11), a requalificação da Rua Lygia Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, e autorizou a execução de novas obras em importantes corredores viários do município, que incluem a Avenida Senador Nilo de Souza Coelho (2ª Perimetral), a Ponte Preta, Estrada da Mirueira e a Rua Pedro Álvares Cabral. Juntas, as intervenções somam mais de R$ 40 milhões em investimentos estaduais. A vice-governadora Priscila Krause acompanhou a cerimônia.

"Entregamos a Rua Lygia Gomes, que era uma demanda muito grande da população, porque liga a cidade até a zona rural. Agora, as pessoas vão poder transitar aqui e viver com mais tranquilidade. Quem tinha que conviver com a lama para se locomover, agora tem um lugar decente para poder viver. Além disso, assinamos ordens de serviço importantes para o desenvolvimento urbano do município, que vão garantir muito mais qualidade no trânsito e na mobilidade de quem vive nessa região do nosso estado”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

Principal via da zona rural de Olinda, a Rua Lygia Gomes da Silva recebeu melhorias que incluem 3,56 km de pavimentação, com sinalização, iluminação e outras ações. O trecho requalificado liga a Avenida Senador Nilo de Souza Coelho ao bairro Alto da Conquista, beneficiando diretamente moradores, pequenos produtores, comerciantes e o escoamento da produção local. O investimento total na obra foi de R$ 7,3 milhões.

“Hoje choveu e ninguém está mais com o pé na lama. Chegamos aqui para entregar essa obra, mas também pra dar boas novas, com quatro ordens de serviço. Fora tudo o que está acontecendo, o Canal do Fragoso, que vai ser realidade na vida do povo de Olinda, a Pan Nordestina, e tantas outras que vêm pela frente”, afirmou a vice-governadora Priscila Krause.

A ordem de serviço para a restauração da Avenida Senador Nilo de Souza Coelho (2ª Perimetral), uma das principais artérias viárias de Olinda, contempla a recuperação de placas de concreto, construção de 22 novas paradas de ônibus, nova sinalização viária, melhorias na iluminação pública com instalação de luminárias em LED e mais ações. O investimento é de R$ 15,6 milhões. Além disso, será realizado o recapeamento da Rua Pedro Álvares Cabral e a manutenção de um trecho da Estrada da Mirueira, as duas com orçamento de R$ 1,2 milhão.

“Quando os governos se juntam, se unem e dão as mãos, quem ganha é a população. E é isso que estamos fazendo hoje aqui, dando à população uma política pública de qualidade e o Governo do Estado tem sido um parceiro muito grande do nosso município. Olinda ainda só tem a crescer e a ganhar”, celebrou a prefeita do município, Mirella Almeida.

PONTE PRETA

Também foi dada a ordem de serviço para o início das obras de requalificação da Ponte Preta, na Avenida Pan Nordestina (PE-15), um dos principais gargalos de mobilidade na RMR. O investimento é de R$ 15,9 milhões e a intervenção vai beneficiar diretamente os mais de 26 mil veículos que circulam diariamente pelo local.

A obra prevê recuperação e reforço estrutural da ponte, alargamento para quatro faixas por sentido (como o restante da PE-15), calçadas acessíveis, ciclovia segregada, nova iluminação pública em LED, a continuidade da faixa exclusiva para o BRT, e mais.

“É muita obra, obra que melhora a vida das pessoas, e que gera emprego e renda. Podemos ver a rua Lygia Gomes pronta, que é a única rua de acesso para a zona rural de Olinda, e vamos ver todas as outras serem feitas”, disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes. “São obras importantíssimas, além do tapa-buracos que vamos fazer na Mirueira, que é uma estrada importante de grande fluxo e utilização”, explicou o diretor da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira.