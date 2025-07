Incêndio atinge boxes comerciais no Camelódromo do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, não houve registro de vítimas e os danos se limitaram à estrutura física de quatro boxes comerciais

Um incêndio de grande proporção atingiu, na tarde deste domingo (13), alguns boxes comerciais localizados no Camelódromo, na Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, na região central do Recife.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que foi acionado para atender a ocorrência e enviaram quatro viaturas ao local para atuar na contenção das chamas, combate ao fogo e realização do rescaldo.

Ainda de acordo com a corporação, não houve registro de vítimas. "Os danos se limitaram à estrutura física de quatro boxes comerciais", informou o Corpo de Bombeiros, através de nota enviada à imprensa.

Lembrando que a Prefeitura do Recife realizou, em 2024, uma obra ao custo de R$ 6,2 milhões para recuperar a estrutura do equipamento público.

Abandono do camelódromo

Através das redes sociais, a população criticou a falta de fiscalização do Calçadão dos Mascates - popularmente conhecido como Camelódromo -, na Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José. "O abandono é grande. Lembro da inauguração. Grande evento e ficou muito bom. Mas o tempo sem manutenção nenhuma ficou abandonado", contestou Ivone Soares.

Outro ponto de reclamação de quem frequenta o camelódromo é em relação a ligações clandestinas de eletricidade. "Muitas ligações clandestinas, infelizmente", disse João Paulo Souza. "A gente vê muitas gambiarras. Lamento pelos comerciantes que foram prejudicados", falou Fátima Andrade.