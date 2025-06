Aeronave afunda parcialmente em pátio do Aeroporto de Noronha; primeira etapa da requalificação foi entregue em fevereiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma aeronave modelo Embraer E195-E2, da companhia Azul, ficou com o trem de pouso preso no pátio do Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, na manhã deste domingo (22), após o solo ceder parcialmente. Apesar do incidente, as operações do terminal seguem normalmente.

“A aeronave envolvida já está sendo preparada para decolagem, sem registro de danos estruturais relevantes ou impactos à segurança das operações. Como medida preventiva, serão realizados reparos emergenciais imediatos no local do incidente, a fim de assegurar a plena integridade da infraestrutura aeroportuária”, informou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), por meio de nota.

A Azul também se pronunciou, informando que a aeronave que realizaria o voo AD4719 (Fernando de Noronha–Recife) teve a roda do trem de pouso traseiro afundada no asfalto durante o procedimento de pushback, que consiste em uma etapa anterior à decolagem, “em fato totalmente alheio à vontade da Companhia”.

“Os clientes foram desembarcados em total segurança e receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Anac. A aeronave já foi retirada do local, passou por inspeção técnica e foi liberada. Posteriormente, os passageiros foram reembarcados e o voo decolou normalmente às 14h11”, finalizou a Azul.

Reabilitação do pátio



A pista de pouso e decolagem do aeródromo passou por um processo recente de requalificação e foi entregue pelo Governo de Pernambuco em fevereiro deste ano. Desde 2022, por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o aeroporto não recebia aviões de grande porte devido à presença de fissuras e buracos na pista. A restrição foi revogada provisioriamente em março.

Com investimento de R$ 60 milhões, a obra também contempla a requalificação do pátio de aeronaves, onde o incidente ocorreu, e das pistas de taxiamento.

Mesmo após o ocorrido, a Semobi reforçou que a pista atende aos padrões exigidos pelos órgãos reguladores da aviação civil.

“No início do segundo semestre deste ano, começam as obras de reestruturação das pistas de taxiamento e do pátio de aeronaves, conforme o cronograma estabelecido. A Semobi segue em articulação com os operadores responsáveis e acompanha tecnicamente a situação para garantir a segurança e a continuidade dos serviços aeroportuários na ilha”, finalizou a secretaria.

Ministério de Portos e Aeroportos cobra explicações

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informaram, por meio de nota, que solicitaram, de forma imediata, esclarecimentos ao Governo de Pernambuco sobre a manutenção da pista de pouso e do pátio de aeronaves do Aeroporto de Fernando de Noronha, em razão do incidente.

“As obras de requalificação do terminal aéreo estão sob responsabilidade do Governo do Estado de Pernambuco, encarregado da execução dos serviços de melhoria”, afirmou o ministério.

A Dix, empresa responsável pela gestão do Aeroporto de Fernando de Noronha, esclareceu que acionou imediatamente os planos de emergência e adotou todas as medidas necessárias para garantir a segurança operacional do aeroporto, que seguiu com suas operações regulares, sem novas intercorrências. A empresa ressaltou que o pátio de manobras integra o sistema de pista do aeroporto, atualmente em processo de requalificação, conduzido pelo Governo do Estado de Pernambuco.