Passageiros relatam tensão em voo inaugural Recife–Madri que precisou retornar após decolagem

O voo inaugural da nova rota internacional entre Recife e Madri, operado pela Azul Linhas Aéreas em parceria com a empresa euroAtlantic, retornou ao Aeroporto Internacional dos Guararapes na noite desta terça-feira (10), pouco tempo após a decolagem.

De acordo com a companhia aérea, o procedimento foi necessário por "questões técnicas" e o pouso ocorreu normalmente. As questões que forçaram o retorno da aeronave não foram esclarecidas pela companhia.

A nova rota, com três frequências semanais, estabelece voos partindo do Recife às terças, quintas e domingos. No sentido inverso, os voos de Madri para o Recife ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras.

A operação será realizada com aeronaves do modelo Boeing 767-300ER, com capacidade para até 267 passageiros.

Passageiros relatam problemas antes e durante o voo

Entre os passageiros do voo inaugural estava a empresária Larissa Castro, que viajava com o marido, as filhas, o genro e os sobrinhos. A família havia planejado a viagem com três meses de antecedência.

“Todo mundo estava ansioso para chegar o dia da viagem”, relatou Larissa. Segundo ela, os transtornos começaram ainda antes do embarque. “Teve um atraso por conta de uma luz que estava queimada. Trocaram e a gente pôde entrar no avião”, contou a empresária em entrevista à repórter Juliana Oliveira, da TV Jornal.

Já a bordo, os passageiros foram informados de que a aeronave apresentava uma falha nos flaps — dispositivos móveis das asas que auxiliam nas manobras de pouso e decolagem — e que, por isso, seria necessário retornar ao Recife.

"Ele [o avião] ficou rodando, todo mundo muito tenso. Um olhando para o outro, eu fiquei olhando para minha filha para ela não ficar nervosa", disse Viviane Castro, outra passageira, que estava em viagem com Larissa.

Os passageiros receberam novas passagens emitidas pela companhia aérea para voar na próxima sexta-feira (13). Quem não pôde esperar, foi realocado para outros voos à Lisboa, para que pudessem fazer as conexões e chegar aos seus destinos.

Companhia afirma que não houve emergência

Em nota oficial, a Azul esclareceu que o voo AD8000, que partiria do Recife com destino a Madri, “precisou retornar ao aeroporto de origem, com solicitação de prioridade de pouso”.

A companhia destacou que a aeronave “orbitou antes do pouso, por protocolos preventivos, para diminuição do peso para aterrissagem”. A aeronave decolou às 19h34 e pousou às 21h50.

Ainda segundo a empresa, “o pouso e o desembarque dos Clientes aconteceram normalmente e em total segurança”.

A Azul informou também que todos os passageiros receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ressaltou que “não houve declaração de emergência”.

A resolução prevê que em casos como esse, a companhia deve informar o passageiro, oferecer opções como reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, e fornecer assistência material adequada ao tempo de espera para o novo voo.

Pouso foi normal, diz administração do aeroporto

A Aena, administradora do Aeroporto Internacional dos Guararapes, confirmou por meio de nota que o voo da Azul solicitou o retorno ao aeroporto logo após a decolagem.

A aterrissagem ocorreu às 21h50 e, de acordo com a administradora, o procedimento transcorreu “dentro da normalidade”.

Não há informações sobre cancelamento dos próximos voos. A programação deve se manter normal.

Cerimônia para o voo inaugural

A expectativa para o voo inaugural estava grande. Antes da decolagem, a estreia da nova conexão direta entre a capital pernambucana e a Espanha foi marcada por uma cerimônia no Aeroporto do Recife.

O evento contou com a presença do secretário de Turismo de Pernambuco, Kaio Maniçoba e da Vice Governadora do Estado Priscila Krause, além de representantes do governo estadual e da Azul. A celebração incluiu apresentações culturais com passistas de frevo.

