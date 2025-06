Mais de 400 famílias recebem títulos de propriedade na Zona Oeste do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife formalizou, na última terça-feira (10), a regularização fundiária para mais de 1.400 imóveis na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Prado, na Zona Oeste do município. Destes, foram entregues 405 títulos de propriedade pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento.

As entregas integram o Programa A Casa É Sua, que confere a propriedade definitiva de imóveis localizados nas áreas ZEIS e é realizado em parceria com o Programa Moradia Legal, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Ministério de Gestão e Inovação, por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

“Para quem está no Cadastro Único, também garantimos a gratuidade do IPTU, além do direito à escritura. E, dentro do programa, priorizamos colocar a escritura no nome das mulheres da família”, afirmou o prefeito João Campos.

Os títulos entregues são resultado de um processo que teve início em 2023, quando o prefeito do Recife assinou decretos para começar a regularização fundiária na região e em outras 19 ZEIS: Novo Prado, Mustardinha, Mangueira, Ilha do Joaneiro, Vila União, Chié, Brasilit, Coque, Sítio Grande/Dancing Days, Torrões, Areias, Jardim Uchôa, Afogados, Barro, Rosa Selvagem, Vila do Siri, Sítio Vanderlei, Capuá, e Ibura/Jordão.

Ao todo, 50 mil famílias devem ser contempladas.

O programa é dividido em cinco etapas: levantamento das áreas, trabalho de campo, análise do projeto de regularização fundiária do território em questão, registro da documentação no cartório de imóveis e a entrega dos títulos.