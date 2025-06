Com um Fernando Haddad cada vez mais preocupado em arrecadar, Gabriel Galípolo vira a estrela da economia pé no chão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pouca gente imagina, mas Gabriel Galípolo é figura conhecida no TikTok. Ele está em algumas postagens na conta oficial do Banco Central na plataforma. Desde 2023 quando virou diretor, ele está nas redes. Recentemente, esteve numa série de entrevistas sobre os presidentes da instituição. Ele domina muito as plataformas.



Isso explica porque quando Fernando Haddad entrou nessa de arrecadar para tentar tapar os buracos do governo Lula (inclusive engabelando os presidentes da Câmara e do Senado no pacote sobre o IOF que no fundo foi escrito para arrecadar mais) qualquer platéia fica feliz em ouvir o que o presidente do BC. Até porque suas apresentações são simples, objetivas e diferentes do sofisticado Roberto Campos Neto.



Febraban Tech



Ontem, ele foi a estrela da abertura da Febraban Tech 2025, promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo e levou um conjunto de apenas 12 telas para dar dois recados importantíssimos.



O primeiro sobre a Plataforma digital integrada para permitir a solicitação de oferta de crédito que o BC está trabalhando de modo reduzir a assimetria de informações e aumento da concorrência entre os bancos. A outra que o BC - em conjunto com os bancos-, estuda uma alternativa à caderneta de poupança para o financiamento da casa própria.



A proposta de uma plataforma que entregue um fluxo padronizado de informações de transações financeiras, grosso modo seria a realização da promessa (furada) do Cadastro Positivo que um banco, ao consultá-lo e ver o histórico, baixaria a taxa do empréstimo. Só que com mais dados confiáveis.



Fluxo financeiro



Num primeiro momento, haveria a inclusão do fluxo financeiro das empresas e, num segundo, com a padronização, consolidação e incorporação de dados que o BC ainda não coleta das empresas (PJ) permitiria subsidiar oferta de crédito.



Quando implantada, isso quer dizer que aquele segredo que os bancos guardam sobre seus clientes estaria mais acessível de modo que o banco teria mais segurança.



Os bancos já têm isso. Especialmente das grandes empresas pelo volume de contratos e operações que regularmente fazem. Mas quando isso vai baixando isso não está acessível.

No fundo, o objetivo é subsidiar a análise e a oferta de crédito das instituições autorizadas pelo BC. Na prática ajuda a ter um quadro geral ancorado numa mega base de dados.



Novo funding



A outra informação importante do Gabriel Galípolo foi relacionada à Caderneta de Poupança. Como se sabe, a poupança é a maior fonte de funding do setor imobiliário. Mas vem perdendo recursos com o aumento de saques. No final de mês de maio, esse saldo era de um trilhão (R$1.010.935.705,00).



Faz tempo que está perdendo depósitos. Em 2023, ela só teve saldo positivo em dois meses. Ano passado em quatro. Este ano, apenas em maio ocorreram mais depósitos que saques.



Processo ponte



Na conversa na Febraban 2025, Gabriel Galípolo disse que está trabalhando nisso, conversando com os bancos, especialmente a Caixa, e pretende apresentar em breve um processo ponte que vai utilizar a captação de mercado para normalizar.



E repetiu que todo mundo no mercado financeiro sabe que a perda de recursos da velha e boa poupança é estrutural, já que é difícil competir com alternativas hoje, mesmo as que pagam Imposto de Renda. E disse que parece natural, com mais educação financeira, a redução de recursos da poupança.



Saldo do trilhão



Mas a questão é como fazer desse trilhão o lastro que possa ser uma alternativa de crédito para o setor habitacional que está vivendo um momento de crescimento e que está se financiando apenas com o FGTS.

Idéias sobre o que fazer com aquele dinheirão ali rendado pouco não faltam.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, aproveitou para lembrar a velha proposta de reduzir o compulsório de 20% que os bancos são obrigados a recolher sobre os depósitos da caderneta. Baixando esse percentual, os bancos (especialmente a Caixa) teriam mais fluxo.



Aumentar imposto



Pertinente essa conversa de Gabriel Galípolo nos dias seguintes à reunião de Fernando Haddad com o Congresso quando se anunciou a tributação de Letras de Crédito Imobiliário (LCI) que pode perder recursos se for tributada em 5%. Hoje, o volume de aplicação em LCI é de R$863 bilhões que podem cair em 2026.



Mas tem um problema que o FGTS vem sofrendo há mais de seis anos. Todo mundo, de Bolsonaro a Lula, vem metendo a mão nos recursos do fundo para financiar o consumo. Desde Paulo Guedes, como ministro da economia (com o saque aniversário) a Paulo Teixeira como ministro do Trabalho (com o Crédito Trabalhador) , os governos vêm sacando a descoberto no FGTS.



Reduzir o FGTS



No fundo, foram liberados quase R$150 bilhões para o consumo que poderiam ter ajudado a financiar a casa própria. E como os bancos não brincam em serviço, logo cuidaram de alongar esse uso transformando os saques em recebíveis. Hoje, não tem como suspender as novas modalidades de saque. Então a proposta do Presidente do Banco Central é importante.



Até porque com financiamento à casa própria seja via LCI, FGTS, Caderneta de Poupança ou novos recebíveis a construção civil empurra a economia. Especialmente porque a indústria vem experimentando um boom de modernização, melhoria de processo e redução de custos.



Complexo Eólico Ventos de São Zacarias é inaugurado na divisa dos estados do Piauí e Pernambuco. - Divulgação

Simões (PI) e Araripina (PE) tem novo complexo eólico A Ventos de São Zacarias, uma empresa brasileira dedicada à geração de energia renovável inaugurou, nesta quarta-feira (11), um complexo eólico localizado nos municípios de Simões (PI) e Araripina (PE).



O empreendimento conta com 80 turbinas distribuídas entre 10 parques, o que confere capacidade instalada de 456 megawatts (MW), o suficiente para atender até 1,2 milhão de residências. A produção anual estimada é de 2.000 gigawatts-hora (GWh) com investimento total de R$3 bilhões.



Contratos de compra

A energia gerada será destinada, por meio de contratos de compra de energia de longo prazo (PPAs), às operações industriais da Hydro no Brasil, incluindo a mina de bauxita Paragominas e a refinaria de alumina Alunorte.



O complexo eólico Vento de São Zacarias se destaca pelo uso de tecnologias de última geração, incluindo turbinas de alta eficiência energética com aerogeradores utilizados nos parques possuem pás serrilhadas.

Essa inovação reduz o atrito com o ar e, conseqüentemente, diminui o nível de pressão sonora, contribuindo para a mitigação de impactos.

Pás serrilhadas

A empresa reconheceu a legitimidade da autodeclaração quilombola de duas comunidades existentes no local e adotou o processo de Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) no território e respeito aos direitos culturais, sociais e territoriais dessas comunidades.



O empreendimento é uma joint-venture entre a Hydro Rein e a Macquarie Asset Management. No Brasil, a Hydro está presente em toda a cadeia de valor do alumínio, com quase sete mil empregados. Ela atua desde a extração de bauxita, produção de energia renovável, refino de alumina, produção de alumínio e extrusão e oferece conhecimentos e competências para indústrias da construção, automotiva e de embalagens.

Wilson de Paula, Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco - Junior Souza/JC Imagem

Novo Refis



O governo do estado aposta numa receita adicional de R$180 milhões com as adesões ao PLP 3005/2025 que propõe um novo refis num bloco de negociações envolvendo ICMS, IPVA, ITCMD além de outros créditos tributários (por exemplo, Taxa de Bombeiros) e não tributários.



De maneira geral, o novo programa é bem mais abrangente para o contribuinte que o anterior. A começar pelo prazo de até dez anos quando no PERC-2023, o máximo permitido foi de 60 parcelas.



Desta vez, o prazo de parcelamento máximo é de até 120 meses para uso próprio entre matriz e filiais e para terceiros com redução de 50% das multas e juros mesmo no pagamento maximo quando no programa anterior a redução foi de apenas 40% das multas e 45% dos juros.



IPVA isento



A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou, na reunião desta terça (10), o Projeto de Lei Ordinária nº 2414/2024, de autoria do deputado Waldemar Borges, e o substitutivo ao PLO nº 345/2023, proposto pelo deputado Jeferson Timóteo que isenção do IPVA para pessoas com deficiência auditiva e para veículos com 15 anos ou mais de fabricação.



Segundo estimativa da Secretaria da Fazenda do Estado, o impacto da renúncia fiscal estimado das duas medidas nas finanças públicas é de R$292 milhões, sendo R$13,2 milhões referentes à isenção para pessoas com deficiência auditiva e R$279 milhões relativos aos veículos mais antigos.

A Fazenda calculou que 66% da frota atual de Pernambuco se enquadraria no critério de 10 anos de uso. Nos veiculos com mais de 15 anos de fabricação seriam 42% da frota estaria incluída, com 881 mil veículos. O projeto agora vai a plenário.

Torres e Sobral Pinto



O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres negou ter prestado assessoramento jurídico ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no plano de golpe. Alegou que era comum levar documentos do gabinete para casa e que a cópia deveria ter sido “destruída há muito tempo”.



Torres revelou um comportamento diferente do jurista Sobral Pinto que também guardava cartas. A diferença é que o jurista escrevia sobre coisas tão pertinentes que os destinatários faziam questão de divulgá-las. E, naturalmente, os documentos que tinha em casa eram relacionados à defesa da Democracia.



Distribuição



A distribuidora pernambucana Wine Concept Brasil fechou parceria com a empresa Nordil, para distribuição dos vinhos como os portugueses José Piteira e Mar Salgado e os chilenos Morandéem Pernambuco e na Paraíba.



Setor imobiliário



Nesta quarta-feira (11), às 19h, a Ademi Pernambuco promove a edição 2025 do Conexão Ademi-PE no restaurante Solar do Douro, no Empresarial JCPM, no bairro do Pina. O evento terá como pauta análise dos centros urbanos do Estado de Pernambuco, com foco na comparação entre as principais capitais do Nordeste e uma leitura dos centros urbanos do Recife e sua Região Metropolitana.



No mercado há quase 30 anos, Vale do Ave consolida liderança no mercado imobiliário de luxo de Pernambuco - Locomotive /Divulgação

Dia dos Namorados



Levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), estima que o Dia dos Namorados no e-commerce nacional deve registrar um faturamento de R$ 9,23 bilhões no período de 14 dias que antecede a celebração, crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024. A expectativa é de 16,76 milhões de pedidos, com ticket médio de R$550,45.



Tambaú no forró



A Tambaú Alimentos iniciou campanha publicitária temática de São João com o mote “O melhor São João tem sabor de Tambaú”, que celebra a força da tradição nordestina, com sabores que atravessam gerações e tornam cada receita ainda mais especial. A cobertura da campanha tem como foco os estados de Pernambuco e Bahia e a capital do Ceará, Fortaleza, até o dia 30 de junho.



Giannetti no LIDE



Nesta sexta-feira, dia 13, na área reservada do Bargaço, o LIDE Pernambuco reúne lideranças empresariais do Estado filiadas ao grupo para um almoço com o economista Eduardo Giannetti da Fonseca.