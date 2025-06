Compesa finaliza obra emergencial de esgoto na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Compesa concluiu, nesta terça-feira (10), a obra emergencial de esgoto na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Apesar da conclusão das atividades de recuperação de dois pontos onde as tubulações de esgoto estavam danificadas, o trecho da avenida, nas proximidades do número 2343, só será liberado após os serviços de pavimentação.

Nesta terça também já foi iniciado o reaterro da vala para que em seguida seja iniciada a recuperação do canteiro central, que precisou ser demolido para viabilizar a execução do conserto da tubulação. Logo em seguida, serão iniciados os procedimentos necessários para posterior aplicação do asfalto, que pode durar um ou dois dias, a depender da ocorrência de chuvas.

A obra da Avenida Domingos Ferreira foi iniciada no dia 30 de maio, após uma inspeção preventiva, de rotina, onde foi identificado um abatimento na via e necessidade de uma ação emergencial na rede coletora de esgoto. Prontamente, devido à urgência das intervenções para não comprometer o funcionamento do sistema de esgoto do bairro, foi mobilizada uma estrutura com equipes e equipamentos pesados, de modo que o serviço pudesse ser executado de forma ininterrupta (24 horas por dia), para que o trânsito da localidade fosse liberado o mais breve possível.

Como a tubulação de 600 mm de diâmetro estava localizada a cerca de 3 metros de profundidade e com alguns fatores dificultadores como a necessidade de desviar o esgoto do trecho com a utilização de bombas de alta potência, interferência de maré, nível do lençol freático elevado e chuvas, a obra foi considerada de alta complexidade.

A decisão para execução das atividades de manutenção na rede de esgoto foi fundamental para evitar extravasamentos de esgoto em ruas dos bairros atendidos por essa rede coletora.