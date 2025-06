Novo sistema de envio de alertas sobre fortes chuvas será testado no Recife neste sábado (14)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os moradores do Recife e outras cidades pernambucanas receberão, no próximo sábado (14), em seus celulares, um alerta sonoro com mensagem de texto enviado pela Defesa Civil Nacional. A ação marca o primeiro teste realizado no Nordeste para o Defesa Civil Alerta, nova tecnologia de envio de avisos emergenciais à população desenvolvida pelo Governo Federal.

O objetivo é testar e familiarizar a população com a ferramenta, que já está em operação nos estados do Sul e Sudeste e enviará mensagens sobre riscos reais no Nordeste a partir de 18 de junho.

O teste acontece nas nove capitais nordestinas e outras 27 cidades da região, incluindo Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Caruaru. A mensagem será enviada para os celulares 4G e 5G fabricados a partir de 2020, gratuitamente e sem necessidade de cadastro prévio.

“O Defesa Civil Alerta usa a rede de telefonia para enviar mensagens com som de sirene e aviso em tela cheia. As mensagens trarão orientações para as situações de risco, como chuvas intensas, inundações e deslizamentos”, explica o secretário executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar.

As mensagens do Defesa Civil Alerta suspendem qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão no modo silencioso. Há dois tipos de alertas: o extremo e o severo. O primeiro é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata. No segundo, a urgência não é imediata e a população tem mais tempo para se proteger.

OUTROS ALERTAS

Vale ressaltar que a ferramenta não substitui os alertas já existentes, funcionando de forma complementar. No Recife, a ferramenta Alerta Chuvas, desenvolvida pela Prefeitura, envia alertas para as pessoas cadastradas, com as previsões de chuva e as mudanças de estágio de risco (alerta e alerta máximo).

Para receber o Alerta Chuva é bem simples. Basta entrar no portal Conecta Recife e clicar em Ação Inverno nos destaques. Os alertas, que podem ser personalizados de acordo com as informações de interesse, são enviados via WhatsApp oficial da Prefeitura do Recife (81. 99117-1407).

A Defesa Civil do Recife envia também alertas via SMS para 42 mil famílias cadastradas, alertando sobre a possibilidade de chuvas fortes e saída para locais seguros. Outra forma de se manter sempre informado sobre as previsões de chuvas fortes e possibilidade de desastres é uma mensagem SMS para o número 40199, informando o CEP, para receber alertas sobre a possibilidade de ocorrência de eventos adversos, acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população em situação de risco.

O serviço é gratuito e oferecido pela Defesa Civil Nacional, em parceria com as defesas civis estaduais e municipais.