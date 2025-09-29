Para 82% dos tutores, os benefícios emocionais de ter um pet compensam todos os gastos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais que companhia, pets são considerados membros da família por 70% de seus tutores, mostra a pesquisa

De acordo com estudo inédito da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 65% dos tutores brasileiros estão dispostos a investir o que for preciso com seus pets e 52% dizem já ter priorizado o orçamento do animal em relação a outras necessidades pessoais, o que demonstra uma tendência que já vem sendo consolidada: os pets deixaram de ser apenas animais de estimação e passaram a ocupar um lugar especial como verdadeiros membros da família.

Os dados também revelam que 8 em cada 10 tutores acreditam que os benefícios emocionais de ter um animal de estimação compensam os custos envolvidos, reforçando o valor afetivo dessa relação.

Quanto os tutores investem por mês

Quando perguntados sobre a renda mensal, 41% dos tutores investem até R$ 300 por mês com seus pets. Já para 48%, o valor para cuidar de seus companheiros equivale a até 5% da renda mensal, enquanto 31% chegam a investir entre 6% e 10% de sua renda. No entanto, 39% dos tutores dividem as despesas com outras pessoas, mostrando que o cuidado com os animais muitas vezes é um compromisso compartilhado.

“O amor pelos pets acaba sendo tão grande que muitos tutores não medem esforços para garantir seu bem-estar. Por isso, o planejamento é o melhor amigo daqueles que desejam dar o melhor para os companheiros”, comenta Thiago Ramos, especialista em educação financeira da Serasa. “Incluir um novo integrante da família com responsabilidade exige também organização financeira. Através desse planejamento é possível cuidar dos animais com tranquilidade e segurança, sem comprometer o orçamento.”

Animais de estimação e bem-estar

Quando perguntados sobre como pets ajudam no dia a dia, 89% dos tutores afirmam que os pets melhoraram o bem-estar emocional e 92% relatam que a presença dos animais ajudou a aliviar os sintomas de solidão e estresse. Os números mostram que o vínculo vai muito além do afeto, mas tem impacto direto na qualidade de vida.

Ainda de acordo com a pesquisa, 58% dos donos de pet têm mais de um animal de estimação em casa. A relação dos tutores com os pets começa de forma especial e diferente para cada tipo de situação. 39% optaram pela adoção, enquanto 32% resgataram seus companheiros de uma situação de abandono. Já 27% ganharam de presente de um amigo ou familiar.