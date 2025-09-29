Flávio Ricco: O SBT começa, hoje, a definir sua programação de 2026 - O princípio de tudo é fazer o SBT voltar a ter a cara do SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mudanças podem surgir no SBT, pois Daniela Beyruti receberá um completo estudo sobre a TV nesta segunda-feira (29); Confira na coluna de hoje

Clique aqui e escute a matéria

Durante o expediente desta segunda-feira, Daniela Beyruti receberá um completo estudo, elaborado pela direção do SBT, sobre a programação de 2026.

Um trabalho preparado ao longo dos últimos dias e que apresenta algumas sugestões de mudanças em relação ao que hoje existe e até dezembro continuará no ar.

Tudo ainda cercado de cuidados e do conhecimento de poucos, porque só depois da apreciação e aprovação da Daniela, será possível passar para uma etapa seguinte.

Sabe-se, no entanto, que uma das principais preocupações foi seguir muito daquilo que ela pensa e deseja, que é fazer o SBT voltar a ter a cara do SBT.

Por aí, imagina-se, uma revirada importante em alguns aspectos, como no jornalismo, por exemplo.

Se antes era 8, agora está no 80.

No passado, porque assim Silvio Santos queria, não tinha quase nada. Em um determinado momento, entre a saída de Borys Casoy e a chegada de Ana Paula Padrão, a informação se resumia a quatro ou cinco rápidos boletins, de segunda a sexta, e olhe lá.

Hoje, há uma dominação do noticiário policialesco, sem quase nenhuma capacidade comercial e identidade zero com o verdadeiro DNA da casa. Em contraposição a isso, pouco hard-news e nenhum jornalismo de serviço.

Se começar por aí, da correção de pontos que nem combinam e estão longe de oferecer resultados desejados, são plenas as condições de se chegar a uma grade bem competitiva. Um SBT forte e do jeitão dele, aquele que todo mundo gosta.

TV Tudo

Parceria - 1

A Band deu mais um passo na modernização do seu parque tecnológico, agora por meio de uma parceria com a Canon.

João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, recebeu o CEO da multinacional japonesa, Shohei Hizawa, na última quinta-feira, para a assinatura do acordo.

Parceria – 2

O compromisso Band – Canon, embora assinado agora, já tem alguns dos seus itens em curso, com as câmeras da marca, utilizadas no estúdio da BandNews TV e na Sala Digital Band Google.

Como próximo passo, elas também começam a ser usadas pelas equipes de reportagem nas ruas.

João Carlos Saad, Presidente do Grupo Bandeirantes - AGÊNCIA NA LATA/ Divulgação

Libertadores

A FC Diez, que conduz a disputa dos direitos de transmissão da Libertadores da América, encerrou uma série de reuniões com todos os interessados.

Naquilo que diz respeito ao período 2027 – 2030, serão três pacotes, para uma TV aberta, uma paga e um streaming.

Sul-Americana

Quase a mesma coisa vai valer para a Sul-Americana. Ou seja, um canal aberto e dois outros, podendo ser fechado ou streaming.

O pacote online, à disposição, tem direito a imagens com cinco minutos de delay, como é o da Cazé atualmente.

Volta por cima

Na coletiva de “Três Graças”, na sexta-feira, o elenco foi só elogios a Aguinaldo Silva e ressaltou o prazer de trabalhar com ele.

Murilo Benício comentou que sua estreia na televisão foi em uma novela do Aguinaldo, “Fera Ferida”. Grazi Massafera, por sua vez, classificou como “uma honra” integrar o projeto que substituirá “Vale Tudo”.

Bem isso

Luiz Henrique Rios, diretor de “Três Graças”, durante a preparação do elenco, pediu um “algo mais”, no sentido de o trabalho dos atores surpreender o público.

Mas, também destacou o essencial, que anda meio esquecido: “novela é entretenimento”.

Acima de tudo

Tudo certo o jeito e o jornalismo mais moderno, agora presente nas plataformas e mais voltado para o esporte.

Claro que está valendo, só não pode esquecer que o protagonismo é sempre da informação. Da boa informação. No mais, segue o jogo.

Então...

Sobre os indicados ao Emmy Internacional, algumas considerações. No gênero Kids: Live-Action, a série “Luz”, da Sony/Floresta, para a Netflix, é uma criação do argentino Guillermo Pendino, com passagem na Band.

Em relação à Record, “RRI”, que a menção possa trazer investimentos ao núcleo de reportagens, um tanto esvaziado nesses últimos tempos.

Beleza – 2

Autor Raphael Montes tem novo contrato assinado com a HBO Max e já está acelerando os trabalhos de “Beleza Fatal 2”.

Passo seguinte, acertar a direção com Maria de Médicis e começar a fechar o elenco.

Imagem de Raphael Montes - Divulgação

Olha o nome

A Transamérica, como se adiantou por aqui, vai lançar uma campanha para anunciar sua nova programação.

E outro nome: em vez de Transamérica, pode me chamar de TMC.

Bate – Rebate

Um pouco antes do previsto, que era o início de outubro, a Globo liberou o elenco da superprodução “Antártida”...

... Andréa Beltrão, Mariana Sena, Lázaro Ramos e Marina Ruy Barbosa estão nos principais papéis...

... Agora já vai começar a pós- produção.

Otaviano Costa está parando no “Melhor da Noite”, mas a Band faz questão de dizer que as portas estarão sempre abertas para ele.

Ainda da Band, a saída de Galvão Bueno, ao final do seu contrato, em dezembro, é dada como certa...

... Ninguém entra em detalhes, mas a relação está bem estremecida.

O BandSports promete uma grande cobertura da próxima Copa Africana de Nações...

... Em sua 35ª edição, o torneio será realizado no Marrocos, de 21 de dezembro a 18 de janeiro.

Direção da Globo está adiantada em seus despachos...

... Já tem muita coisa definida sobre produção e programação até 2029...

... Inclusive, informa-se que com algumas boas surpresas.

C´est fini

A dramaturgia não abre mão de profissionais especializados para sequências mais complicadas.

A Record, por exemplo, movimentou 634 dublês nas gravações de “Até Onde Ele Vai”, “Paulo, O Apóstolo”, “A Vida de Jó” e “Reis” nesta temporada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!