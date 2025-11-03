Paradas de ônibus: Estado lança licitação para concessão de 3.450 pontos de ônibus no Grande Recife ao custo de R$ 18 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A segunda licitação prevê a manutenção e conservação de 3.450 pontos de embarque e desembarque, nos 14 municípios da RMR, e por um período de 20 anos

Clique aqui e escute a matéria

Assim como aconteceu em 2022, uma nova quantidade de paradas de ônibus passará a ser implantada, substituída e conservada pela iniciativa privada na Região Metropolitana do Recife. No sábado (1/11), o governo de Pernambuco publicou o edital de licitação da segunda etapa da concessão dos pontos de embarque e desembarque de passageiros do Grande Recife.

Esta segunda licitação prevê a manutenção e conservação de 3.450 pontos de embarque e desembarque, distribuídos nos 14 municípios da RMR, e por um período de 20 anos. O processo é coordenado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do sistema de transporte público da RMR.

A empresa vencedora do processo terá a responsabilidade pela criação, confecção, instalação, manutenção e substituição gradual dos equipamentos existentes. Em troca, a concessionária terá a exploração publicitária e de receitas acessórias de forma exclusiva.

O valor mínimo da outorga fixa (valor pago por uma empresa ao poder público como contrapartida por receber o direito de explorar um serviço público) a ser pago pela vencedora até a assinatura do contrato está estipulado em R$ 18.462.877,57. A sessão pública para a entrega das propostas e abertura do envelope está agendada para o dia 9 de janeiro de 2026, às 10h, na sede do CTM.

PRIMEIRA CONCESSÃO JÁ RENOVOU MAIS DE 100 ABRIGOS E ESTABELECEU MODELO DE NEGÓCIO

O processo é coordenado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do sistema de transporte público da RMR - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A nova licitação para a Etapa 2 se junta ao contrato de concessão pública já em andamento desde o fim de 2022, que visa a modernização das paradas de ônibus em toda a RMR. A primeira fase, que também prevê um contrato de 20 anos, resultou na instalação de mais de cem novos equipamentos com nova padronização.

Transporte público: Onze anos depois, governo de Pernambuco realiza pesquisa de satisfação com passageiros do serviço oferecido pelo Conorte e MobiBrasil

Transporte público: Onze anos depois, governo de Pernambuco realiza pesquisa de satisfação com passageiros do serviço oferecido pelo Conorte e MobiBrasil Transporte por moto: Explosão do uso de motocicletas provoca epidemia de mortes e acelera colapso do transporte público, confirma análise

Transporte por moto: Explosão do uso de motocicletas provoca epidemia de mortes e acelera colapso do transporte público, confirma análise Mobilidade Urbana: Transporte público do Grande Recife terá 40 ônibus sustentáveis financiados pelo Novo PAC Mobilidade 2025 Leia Também

Essa primeira concessão foi firmada entre o governo do Estado (ainda na gestão do PSB) e a empresa Kallas Mídia OOH. O contrato tem um valor total de R$ 200 milhões e cobre a modernização de 3.650 equipamentos, distribuídos em 3.354 pontos de embarque e desembarque nos 14 municípios da RMR. É importante notar que esse total representa apenas cerca da metade dos mais de 6 mil pontos de ônibus existentes no Grande Recife - o restante será incluído com a nova licitação.

NEGÓCIO SEM CONTRAPARTIDA DO ESTADO

No primeiro contrato, firmado ainda em 2022, as paradas de ônibus estão sendo instaladas pelo Grupo Kallas, que venceu a licitação para cuidar de 3.650 unidades, entre abrigos e totens de embarque e desembarque espalhados pela RMR - GUGA MATOS/JC IMAGEM A primeira concessão prevê que ao menos 3% do total de abrigos tenham bluetooth e PMVs (painéis de mensagem variável), e que 5% possuam wi-fi e câmeras de segurança - GUGA MATOS/JC IMAGEM Os novos modelos são mais amplos, têm vários assentos, protetor de vidro, iluminação a Led e um pouco mais de proteção contra a chuva e o vento - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

O modelo adotado pelo governo de Pernambuco - tanto para o primeiro como para o segundo contrato - não se configura como uma Parceria Pública Privada (PPP), mas sim uma concessão simples. Isso significa que não há contrapartida financeira do Estado. O retorno financeiro para a concessionária é obtido pela exploração dos espaços para publicidade previstos na readequação dos abrigos.

Embora não haja contrapartida do Estado, há uma previsão de que o governo receba uma receita mensal. Estima-se que haverá uma parcela variável para o Estado ao longo dos 20 anos equivalente a 1.75% da receita operacional mensal bruta da concessionária. O valor mínimo de outorga para a primeira concorrência foi de quase R$ 200 mil (R$ 199.747,22).

NOVOS PADRÕES E TECNOLOGIA PARA PASSAGEIROS

As novas paradas de ônibus instaladas na primeira fase são descritas como mais modernas, amplas, e diferentes do que os passageiros estavam acostumados a ver. Elas incluem vários assentos, protetor de vidro, e iluminação a Led (que também aumenta a segurança à noite). Os equipamentos também contam com painéis indicativos de linhas de ônibus e de temperatura.

Os novos abrigos já podem ser vistos em cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Abreu e Lima. Dos 3.650 equipamentos da primeira fase, pelo menos 900 serão do modelo mais completo, que inclui assentos, protetor de vidro, iluminação a Led e painel de mensagem. Há quatro tipos de infraestrutura previstos para os abrigos e dois padrões para os totens.

Outro aspecto inovador é a inclusão de tecnologia, com 5% do total de abrigos possuindo wi-fi e câmeras de segurança, e pelo menos 3% com bluetooth e Painéis de Mensagem Variável (PMVs).

