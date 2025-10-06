Dólar cai para R$ 5,31 após telefonema de Lula e Trump; veja a cotação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto a moeda americana caiu 0,47% com a melhora do cenário diplomático, o Ibovespa recuou 0,41% com investidores embolsando ganhos recentes.

Clique aqui e escute a matéria

O mercado financeiro reagiu com otimismo, no câmbio, à aguardada conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, nesta segunda-feira (6). O dólar comercial fechou o dia em forte queda de 0,47%, cotado a R$ 5,311. Durante o dia, a moeda chegou a ser negociada a R$ 5,30.

Com o resultado, o dólar já acumula uma desvalorização de 14,08% em 2025. A queda também foi influenciada por um cenário externo favorável às moedas de países emergentes, com a alta no preço do petróleo e a desvalorização do iene japonês.

Bolsa em movimento de ajuste

A euforia no câmbio, no entanto, não se repetiu na bolsa de valores. O índice Ibovespa recuou 0,41%, fechando aos 143.608 pontos.

O movimento é visto por analistas como uma "realização de lucros", ou seja, investidores aproveitando para vender ações e embolsar os ganhos obtidos na forte alta das últimas semanas, quando o índice chegou a superar os 146 mil pontos.

A conversa entre Lula e Trump é o primeiro passo concreto para uma negociação sobre a crise das tarifas de 50%, o que reduziu a percepção de risco diplomático e ajudou a fortalecer o real.

(Com informações da Agência Brasil e Reuters).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC