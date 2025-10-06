fechar
Dólar cai para R$ 5,31 após telefonema de Lula e Trump; veja a cotação

Enquanto a moeda americana caiu 0,47% com a melhora do cenário diplomático, o Ibovespa recuou 0,41% com investidores embolsando ganhos recentes.

Por JC Publicado em 06/10/2025 às 21:56
Imagem ilustrativa de d&oacute;lar
Imagem ilustrativa de dólar - Freepik

O mercado financeiro reagiu com otimismo, no câmbio, à aguardada conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, nesta segunda-feira (6). O dólar comercial fechou o dia em forte queda de 0,47%, cotado a R$ 5,311. Durante o dia, a moeda chegou a ser negociada a R$ 5,30.

Com o resultado, o dólar já acumula uma desvalorização de 14,08% em 2025. A queda também foi influenciada por um cenário externo favorável às moedas de países emergentes, com a alta no preço do petróleo e a desvalorização do iene japonês.

Bolsa em movimento de ajuste

A euforia no câmbio, no entanto, não se repetiu na bolsa de valores. O índice Ibovespa recuou 0,41%, fechando aos 143.608 pontos.

O movimento é visto por analistas como uma "realização de lucros", ou seja, investidores aproveitando para vender ações e embolsar os ganhos obtidos na forte alta das últimas semanas, quando o índice chegou a superar os 146 mil pontos.

A conversa entre Lula e Trump é o primeiro passo concreto para uma negociação sobre a crise das tarifas de 50%, o que reduziu a percepção de risco diplomático e ajudou a fortalecer o real.

(Com informações da Agência Brasil e Reuters).

