Lula e Trump conversam por telefone sobre tarifaço e relação bilateral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidentes discutiram sobretaxa de 50% imposta a produtos brasileiros, trocaram contatos diretos e projetaram próximos encontros

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na manhã desta segunda-feira (6), uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois líderes mantiveram uma conversa de aproximadamente 30 minutos, em clima amistoso, relembrando o encontro informal ocorrido em setembro, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU.



Lula descreveu o telefonema como uma oportunidade para “a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente”.

O presidente brasileiro também destacou que os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços com o Brasil e solicitou a retirada da sobretaxa de 40% aplicada a produtos nacionais, além da suspensão de medidas restritivas contra autoridades brasileiras.

Conversas em meio ao tarifaço

A ligação ocorreu em um momento de tensão comercial. Em agosto, Trump impôs uma sobretaxa de 50% sobre cerca de 36% das exportações brasileiras aos EUA, atingindo itens estratégicos como café, carne e frutas.

O governo americano justificou a medida com base em um suposto déficit comercial — negado por dados oficiais — e também fez referências políticas ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe.

Apesar do impasse, diplomatas avaliam que Lula tem buscado construir um canal de diálogo direto com Washington.

Na ONU, em setembro, os presidentes afirmaram ter encontrado uma “boa química” e concordaram em manter contatos frequentes.

O Itamaraty tem defendido uma estratégia de aproximação cautelosa, para avaliar pontos de convergência e divergência antes de um encontro presencial.

Ouça o JC para Ouvir - Análise sobre o tarifaço:

Próximos passos na relação bilateral

Segundo a nota do governo brasileiro, Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir as tratativas com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ambos os presidentes concordaram em se encontrar em breve. Lula citou a possibilidade de reunião na Cúpula da Asean, na Malásia, reiterou convite para que Trump participe da COP30, em Belém (PA), e também se colocou à disposição para viajar aos Estados Unidos.

Primeira fase das conversas com Hamas deve ser concluída ainda nesta semana, diz Trump

Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump Leia Também

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que a conversa foi positiva e adiantou que novas negociações devem ocorrer ainda em outubro, quando ele viajará a Washington para compromissos do G20.

A ligação também abriu um canal direto de comunicação entre os dois presidentes, que trocaram números de telefone pessoalmente.

No Brasil, acompanharam a conversa o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim.

Confira a nota completa:

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta manhã (6/10), telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.



O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.



O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.



Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim.”

Saiba como assistir aos Videocasts do JC:

