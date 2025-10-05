Primeira fase das conversas com Hamas deve ser concluída ainda nesta semana, diz Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ele acrescentou que equipes técnicas devem se reunir novamente nesta segunda-feira, no Egito, para trabalhar nos "detalhes finais" do acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou há pouco, pelo Truth Social, que houve "discussões muito positivas" com o Hamas e com diversos países de todo o mundo, incluindo nações árabes e muçulmanas, para buscar a libertação de reféns e o fim da guerra em Gaza.

Ainda segundo o presidente americano, as negociações "foram muito bem-sucedidas e avançaram rapidamente". Ele acrescentou que equipes técnicas devem se reunir novamente nesta segunda-feira, no Egito, para trabalhar nos "detalhes finais" do acordo e que a primeira fase das conversas deve ser concluída ainda nesta semana.

COBRANÇA POR AGILIDADE

Na mesma publicação, Trump fez um apelo pela agilidade nas tratativas: "Peço a todos que se movam rápido. O tempo é essencial ou um derramamento de sangue maciço se seguirá - algo que ninguém quer ver", frisou.

Trump afirmou que continuará acompanhando o que chamou de "conflito secular", destacando que o objetivo central das conversas é "finalmente alcançar a paz no Oriente Médio".

