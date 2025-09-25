Dólar em queda: moeda norte-americana enfrenta pior desempenho em 50 anos; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fatores como sanções geopolíticas, dívida pública recorde e estratégias do governo Trump ajudam a explicar a desvalorização acumulada de 11% da moeda

O dólar estadunidense, por muito tempo considerado o pilar da economia global, registrou seu pior desempenho em mais de cinco décadas no primeiro semestre do ano. De acordo com o índice do Banco Central norte-americano, que compara a moeda com outras seis divisas importantes — euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço —, a desvalorização acumulada até junho foi de 11%. Essa queda acende um alerta sobre a confiança global na moeda e levanta questões sobre as estratégias por trás desse movimento.

Ouça a matéria em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-a-gente-explica-radio-livre-25-09/" target="_blank">Dólar em queda: moeda norte-americana enfrenta pior desempenho em 50 anos; entenda</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>



Causas da desvalorização e perda de confiança



Diversos fatores contribuem para a perda de força do dólar no cenário mundial. Um dos principais motivos é o uso da moeda como instrumento de punição geopolítica por parte do governo dos Estados Unidos. A aplicação de sanções econômicas, que podem excluir países, empresas e investidores do sistema financeiro internacional, gera instabilidade e desconfiança. Um exemplo claro foi o congelamento de ativos de investidores e bancos russos, uma medida que ameaça a percepção de segurança dos títulos do tesouro norte-americano, tradicionalmente vistos como os ativos mais seguros do mundo.



Outro ponto de preocupação é o crescente déficit fiscal do país. Em 2024, a dívida federal dos Estados Unidos atingiu a marca de 35,46 trilhões de dólares, o equivalente a 123% do seu Produto Interno Bruto (PIB). Esse endividamento alimenta o temor entre investidores de que o governo possa, no futuro, desvalorizar intencionalmente o dólar para reduzir ou liquidar seus déficits. Para alguns economistas, essa estratégia tornaria as exportações americanas mais baratas e competitivas no mercado internacional.



Dentro do governo Trump, há visões conflitantes sobre o papel do dólar. Por um lado, alinhado à estratégia "America First" ("América em Primeiro Lugar"), Trump vê o domínio da moeda como um símbolo do nacionalismo americano. Por outro, medidas recentes, como a aprovação de uma lei em julho, buscam reforçar a sua preponderância. Um exemplo é o apoio a criptomoedas pareadas ao dólar, que, segundo analistas, podem ampliar ainda mais a presença da moeda norte-americana no sistema financeiro global.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional