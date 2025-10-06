Trump diz que visitará o Brasil em breve após telefonema amistoso com Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líderes falaram por 30 minutos sobre comércio, sobretaxas e retomada das relações entre os dois países americanos

*Com agências

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por cerca de 30 minutos na manhã desta segunda-feira (6) em um diálogo descrito por ambos como “amistoso”.

A ligação, feita por iniciativa do norte-americano, teve foco nas relações comerciais e na cooperação entre os dois países. Durante o contato, Trump afirmou que pretende visitar o Brasil em breve e elogiou o chefe do Executivo brasileiro.

“Tive uma ótima conversa com o presidente Lula. Discutimos muitos assuntos, especialmente economia e comércio. Teremos novos encontros — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa, nossos países se darão muito bem juntos”, escreveu o republicano em sua rede social.

Reaproximação diplomática

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois líderes destacaram a “boa química” estabelecida durante o encontro presencial ocorrido em setembro, em Nova York, por ocasião da Assembleia Geral da ONU.

Lula classificou o diálogo como uma oportunidade de “restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente”.

O presidente brasileiro também recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com os quais os Estados Unidos mantêm superávit comercial e pediu a retirada da sobretaxa de 50% aplicada a produtos nacionais, além da revisão de medidas restritivas contra autoridades brasileiras.

Segundo o governo, Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para conduzir as tratativas com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “A conversa foi positiva, especialmente do ponto de vista econômico”, avaliou Haddad.

Possíveis encontros presenciais

Os dois presidentes concordaram em realizar um encontro pessoal nos próximos meses. Lula sugeriu que a reunião ocorra durante a Cúpula da Asean, na Malásia, e reiterou o convite para que Trump participe da COP30, em Belém (PA), marcada para novembro de 2025. O brasileiro também manifestou disposição em viajar aos Estados Unidos para aprofundar as negociações.

Trump confirmou publicamente o interesse em ampliar o diálogo bilateral e destacou a intenção de “começar a fazer negócios com o Brasil”. Em tom descontraído, lembrou do primeiro encontro com Lula, durante a ONU, quando o teleprompter do brasileiro apresentou falhas. “Foi um momento interessante”, brincou.

Canal direto

A ligação também marcou o início de uma comunicação direta entre os dois presidentes, que trocaram números pessoais de telefone. A conversa foi acompanhada, do lado brasileiro, por Geraldo Alckmin e pelos ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim.

O Planalto classificou o telefonema como “cordial e produtivo”, ressaltando que a retomada das conversas abre espaço para um novo ciclo nas relações entre Brasília e Washington, após um período de distanciamento diplomático.