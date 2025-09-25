Trabalho por aplicativo reduz desemprego, mas renda cai e jornada aumenta; entenda contraste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

BC diz que apps baixaram desemprego, mas Ipea aponta o lado B: queda na renda, mais horas de trabalho e menos contribuição à Previdência.

O número de trabalhadores por aplicativos de transporte e entrega no Brasil cresceu 170% nos últimos 10 anos, saltando de 770 mil para 2,1 milhões de pessoas. Uma nova análise divulgada nesta quinta-feira (25) pelo Banco Central (BC) conclui que o fenômeno teve um impacto positivo nos indicadores gerais de emprego.

Segundo o BC, o crescimento extraordinário do trabalho por plataformas "representa uma mudança estrutural no mercado de trabalho" que ajudou a reduzir a taxa de desemprego. Uma simulação do banco aponta que, sem esses postos de trabalho, a taxa de desemprego no país poderia ser até 1,2 ponto percentual maior.

O outro lado: a precarização

Apesar da melhora nos índices de ocupação, outros estudos apontam para a precarização das condições de trabalho. Um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra uma realidade dura para motoristas e entregadores:

Renda em queda: O rendimento médio de um motorista autônomo de passageiros, que era de R$ 3,1 mil entre 2012-2015, caiu para menos de R$ 2,4 mil em 2022.

O rendimento médio de um motorista autônomo de passageiros, que era de R$ 3,1 mil entre 2012-2015, caiu para menos de R$ 2,4 mil em 2022. Jornadas mais longas: A proporção de motoristas trabalhando entre 49 e 60 horas semanais aumentou.

A proporção de motoristas trabalhando entre 49 e 60 horas semanais aumentou. Menos proteção social: O percentual de motoristas que contribuíam para a previdência despencou de 47,8% em 2015 para 24,8% em 2022.

Na mesma linha, um relatório do Fairwork Brasil concluiu que nenhuma das principais plataformas que operam no país conseguiu comprovar o cumprimento de padrões mínimos de trabalho decente.

A análise dos diferentes estudos pinta um retrato complexo da "uberização" da economia: ao mesmo tempo em que absorve mão de obra e melhora os indicadores de desemprego, ela também aprofunda os desafios relacionados à renda, jornada e direitos trabalhistas no Brasil.

(Com informações da Agência Brasil).

