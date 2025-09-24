Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para temporada de fim de ano
Ideia é ampliar e fortalecer as operações logísticas e de diversas áreas corporativas do marketplace. As vagas estão distribuídas em diversos estados
Clique aqui e escute a matéria
A Shopee está ofertando mais de 10 mil vagas de emprego temporárias e permanentes para reforçar a temporada de fim de ano, como Black Friday e Natal.
O objetivo é ampliar e fortalecer as operações logísticas e de diversas áreas corporativas do marketplace. As vagas estão distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.
“A temporada de compras movimenta o mercado e a economia, além de criar oportunidades para milhares de profissionais. Estamos comprometidos em ampliar nossos times de forma responsável e em garantir sempre a melhor experiência para nossos usuários”, explica Karina Hartung, head de Pessoas da Shopee.
Operações logísticas
Vagas temporárias estão abertas para atuar em unidades logísticas em diversas regiões do Brasil.
As posições são para suprir a demanda sazonal e o processo seletivo é gerenciado por consultorias parceiras.
Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em turnos variados.
Você pode se inscrever através dos links: link e link.
Vagas
As vagas estão distribuídas em vários estados, com a maior parte delas concentrada em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Há também oportunidades em:
- Norte: Amazonas, Pará, Tocantins
- Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe
- Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul
- Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
- Sul: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina
A Shopee também tem vagas para escritórios em São Paulo. Para mais detalhes, acesse a página de carreiras da Shopee.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Programa Jovem Aprendiz
Também há vagas para o Programa de Jovem Aprendiz, voltado para as operações logísticas da empresa.
As vagas são para jovens de 18 a 21 anos que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio.
Os interessados devem se candidatar até o fim de outubro no site para participar do processo seletivo.