Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para temporada de fim de ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ideia é ampliar e fortalecer as operações logísticas e de diversas áreas corporativas do marketplace. As vagas estão distribuídas em diversos estados

Clique aqui e escute a matéria

A Shopee está ofertando mais de 10 mil vagas de emprego temporárias e permanentes para reforçar a temporada de fim de ano, como Black Friday e Natal.

O objetivo é ampliar e fortalecer as operações logísticas e de diversas áreas corporativas do marketplace. As vagas estão distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.

“A temporada de compras movimenta o mercado e a economia, além de criar oportunidades para milhares de profissionais. Estamos comprometidos em ampliar nossos times de forma responsável e em garantir sempre a melhor experiência para nossos usuários”, explica Karina Hartung, head de Pessoas da Shopee.

Operações logísticas

Vagas temporárias estão abertas para atuar em unidades logísticas em diversas regiões do Brasil.

As posições são para suprir a demanda sazonal e o processo seletivo é gerenciado por consultorias parceiras.

Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em turnos variados.

Você pode se inscrever através dos links: link e link.

Vagas

As vagas estão distribuídas em vários estados, com a maior parte delas concentrada em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Há também oportunidades em:

Norte: Amazonas, Pará, Tocantins

Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe

Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul

Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

Sul: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina

A Shopee também tem vagas para escritórios em São Paulo. Para mais detalhes, acesse a página de carreiras da Shopee.

Programa Jovem Aprendiz

Também há vagas para o Programa de Jovem Aprendiz, voltado para as operações logísticas da empresa.

As vagas são para jovens de 18 a 21 anos que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio.

Os interessados devem se candidatar até o fim de outubro no site para participar do processo seletivo.

