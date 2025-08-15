fechar
Economia | Notícia

Indústria química apoia plano do governo contra tarifas, mas cobra mais negociação com os EUA

Para a entidade, pacote de socorro é um bom 'primeiro passo', mas a prioridade do Brasil deve ser a via diplomática para derrubar a taxação

Por JC Publicado em 15/08/2025 às 19:58
Centro de Tecnologia da Ind&uacute;stria Qu&iacute;mica e T&ecirc;xtil. Planta piloto de tecelagem.
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. Planta piloto de tecelagem. - CNI/José Paulo Lacerda

Clique aqui e escute a matéria

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) manifestou apoio ao Plano Brasil Soberano, o pacote de medidas lançado pelo governo federal para socorrer as empresas afetadas pelas tarifas de 50% dos Estados Unidos. No entanto, a entidade ressaltou que, apesar de importantes, as ações de socorro devem ser acompanhadas por um esforço diplomático intenso para reverter a taxação.

Em nota, o presidente-executivo da Abiquim, André Passos Cordeiro, afirmou que o plano é um "primeiro passo" crucial para mitigar os prejuízos e proteger a indústria nacional. Ele elogiou as medidas de apoio ao crédito e a reforma do sistema de garantias, que, segundo ele, modernizam o suporte à exportação.

Leia Também

A principal mensagem do setor, contudo, é que as medidas de socorro são paliativas. A solução definitiva, para a indústria química, passa pela reversão do "tarifaço" imposto pela gestão de Donald Trump.

"A Abiquim defende que o Brasil deve priorizar a negociação e o diálogo com os Estados Unidos. O setor privado e o governo precisam atuar juntos para restabelecer a normalidade nas relações comerciais e eliminar as barreiras que prejudicam a competitividade da indústria brasileira", afirmou Passos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O setor químico é considerado a "indústria das indústrias", pois fornece insumos básicos para praticamente todas as outras cadeias produtivas, como plásticos, fertilizantes, têxteis, fármacos e automotiva. O aumento de custos gerado pelas tarifas sobre seus produtos tem um efeito cascata em toda a economia.

A posição da Abiquim reflete o sentimento de grande parte do setor produtivo brasileiro: um reconhecimento da necessidade das medidas de apoio do governo, mas com um forte apelo para que o foco principal continue sendo a frente diplomática para derrubar as sobretaxas.

Veja também: Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Convocação da Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti conheceu Samuel Lino antes mesmo do Flamengo; entenda
na lista?

Convocação da Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti conheceu Samuel Lino antes mesmo do Flamengo; entenda
Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Brasileirão Série A

Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags